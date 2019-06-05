Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Группа Queen показала неизвестное видео с Фредди Меркьюри

Музыканты опубликовали ролик с Фредди Меркьюри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Группа Queen и Фредди Меркьюри
Группа Queen и Фредди Меркьюри
Фото: Getty Images

Популярная британская группа Queen, музыканты которой стали богаче королевы Елизаветы II, опубликовала концертное видео песни Fat Bottomed Girls в исполнении легендарного Фредди Меркьюри.

Смотрите видео о том, как бывшая Фредди Меркьюри разбогатела на 50 миллионов долларов:

Ролик был снят во время одного из концертов в поддержку альбома Hot Space. Данный концерт признан одним из лучших в истории коллектива. Об этом отмечается на Facebook-странице Queen.

Концерт Live at the Bowl, показанный в видео, состоялся в Милтон-Кинс 5 июня 1982 года. В публикации также сказано, что видео обнародовано в знак благодарности подписчикам Youtube, количество которых достигло, к настоящему моменту, 10 миллионов.

Читайте также
"Фредди Меркьюри – легенда!": о чем фильм "Богемная рапсодия"

Напомним, актер Рами Малек был награжден престижной премией "Золотой глобус" за лучшую работу актера в драме про легенду рока Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемная рапсодия". Поддержать его пришли знаменитые музыканты легендарной группы Queen гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Вместе они посетили вечеринку, которая состоялась после церемонии награждения. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз "Оскар 2019": группа Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии награждения Queen на "Золотом глобусе 2019": как сейчас выглядят участники легендарной группы
видео певец группа queen Фредди Меркьюри
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Бари Алибасов не стал отрицать, что «разбежался» с Шукшиной
Бари Алибасов не стал отрицать, что «разбежался» с Шукшиной
Каменських показала фігуру після весілля: Потап, ти щасливчик
Каменських показала фігуру після весілля: Потап, ти щасливчик
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук

Популярные статьи

Сегодня, 11:03Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Сегодня, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Сегодня, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Приемная дочка Дроздовой и Певцова: «Сиротой я не являюсь»
Как убрать «ушки» на бедрах, бока и низ живота: правила питания
Как убрать «ушки» на бедрах, бока и низ живота: правила питания
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь