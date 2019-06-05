Группа Queen показала неизвестное видео с Фредди Меркьюри

Музыканты опубликовали ролик с Фредди Меркьюри

Группа Queen и Фредди Меркьюри Фото: Getty Images

Популярная британская группа Queen, музыканты которой стали богаче королевы Елизаветы II, опубликовала концертное видео песни Fat Bottomed Girls в исполнении легендарного Фредди Меркьюри.

Смотрите видео о том, как бывшая Фредди Меркьюри разбогатела на 50 миллионов долларов:

Ролик был снят во время одного из концертов в поддержку альбома Hot Space. Данный концерт признан одним из лучших в истории коллектива. Об этом отмечается на Facebook-странице Queen.

Концерт Live at the Bowl, показанный в видео, состоялся в Милтон-Кинс 5 июня 1982 года. В публикации также сказано, что видео обнародовано в знак благодарности подписчикам Youtube, количество которых достигло, к настоящему моменту, 10 миллионов.

Напомним, актер Рами Малек был награжден престижной премией "Золотой глобус" за лучшую работу актера в драме про легенду рока Фредди Меркьюри в биографическом фильме "Богемная рапсодия". Поддержать его пришли знаменитые музыканты легендарной группы Queen гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Вместе они посетили вечеринку, которая состоялась после церемонии награждения.

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