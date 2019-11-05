Группа The Hardkiss сменила состав

Юлия Санина сделала официальное заявление

THE HARDKISS Фото: instagram.com/the_hardkiss

Известная украинская группа The Hardkiss сменила состав и попрощалась с одним из членов музыкального коллектива. На своей странице в Instagram солистка рок-группы Юлия Санина, которая недавно назвала сумму гонорара за выступление, сообщила, что из The Hardkiss ушел барабанщик Кричи, известен в том числе тем, что скрывал лицо под маской.

Юлия Санина едва не пострадала во время съемок клипа. Детали в сюжете:

"Тайный" человек, лица которого фанаты никогда не видели, впервые снял маску и теперь поклонники смогли узнать, кто все пять лет выступал перед ними на сцене. Им оказался Дмитрий Смотров, бывший участник группы MORTON. На своей странице в Instagram Кричи поблагодарил The Hardkiss за все годы сотрудничества.

"Пять лет мы были вместе так близко, и в то же время далеко друг от друга! Все то, что я так бережно от вас хранил – больше не секрет! Спасибо каждому", – написал Дмитрий Смотров.

Бывший барабанщик The Hardkiss Дмитрий Смотров Фото: Instagram.com

Со своей стороны, участники также выразили благодарность Дмитрию и представили нового барабанщика – им стал бывший участник группы "Скай" Евгений Кибелев.

"Новая история The Hardkiss. Добро пожаловать в состав группы барабанщика Евгения Кибелева. Спасибо Дмитрию Смотрову за годы классного сотрудничества, а с Кричи мы еще непременно встретимся!", – написала Юлия Санина.

Обновленный состав The Hardkiss Фото: instagram.com/the_hardkiss

Ранее мы также писали, что недавно Юлия Санина впервые показала родителей. Подписчики 28-летней певицы отметили, что родители выглядят весьма молодо, а отец и вовсе "выпил эликсир молодости".

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