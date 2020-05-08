TVORCHI: "Украинский шоу-бизнес требует нескольких серьезных изменений"

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни дали интервью Сегодня.Lifestyle

Карантин – не повод отказываться от интервью, к которым так привыкли журналисты. Безусловно, живое общение с артистом не заменить, но и без интересных бесед не хочется оставлять читателей. Сейчас остается общаться только дистанционно – в прямых эфирах в соцсетях или держать связь через PR-менеджеров артистов.

Так и случилось с украинской группой TVORCHI, которая после громкого появления на Национальном отборе на "Евровидение-2020" полюбилась украинской публике. Украинец Андрей Гуцуляк и нигериец Джеффри Кенни – два молодых фармацевта из Тернополя, которые однажды познакомились на улице. Теперь они вместе творят и называют себя "креаторами завтрашней музыки". И карантин им не преграда – 7 мая музыканты презентовали видеоработу на новый весенний сингл "Мова тіла".

Группа TVORCHI Фото: пресс-служба

Сегодня.Lifestyle связались с TVORCHI, и артисты согласились пообщаться. Вариант прямого эфира в Instagram сразу отпал, поскольку Джеффри говорит исключительно по-английски. Он, конечно, немного понимает украинский язык, но ответить на вопросы поклонников в режиме реального времени ему пока сложно. Поэтому музыканты ответили на подготовленные вопросы редакции в печатном формате и рассказали, чем занимаются на карантине и с какими сложностями в украинском шоу-бизнесе сталкиваются начинающие артисты.

Чем занимаетесь на карантине? Что удалось сделать, до чего ранее не доходили руки?

Андрей : Я каждый день работаю над новым альбомом. Для него мы готовим очень много нового материала, скоро начнем процесс отбора того, что войдет в нашу третью пластинку.

Джеффри : Ежедневно я пишу тексты песен, записываю вокал для треков, играю на гитаре, готовлю, медитирую и немного читаю. Я успевал сделать все как до карантина, так и сейчас. Ведь иногда речь идет о том, чтобы находить время, а не иметь время.

Самое сложное в самоизоляции – это ...

Джеффри : Самое сложное – это сама изоляция. Совершенно очевидно, что многие люди не выдерживают такого дистанцирования от удовольствий, которыми они наслаждались до карантина. Тем более, никто не хочет пропускать удовольствия, которые наступают весной. Все хотят посетить друзей, гулять на улице, устраивать вечеринки. Надеемся, это все скоро закончится.

Андрей : Невозможность выступить на сцене.

Первое, что вы сделаете по окончанию карантина?

Джеффри : Я просто буду продолжать жить! Просто двигаться вперед и жить.

Андрей : А я пойду в любимое кафе или ресторан, проведу там хорошо время!

Музыканты Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни Фото: пресс-служба

После участия в Национальном отборе на "Евровидение-2020" не разочаровались в конкурсах?

Андрей : Разочаровало лишь то, что мы не смогли выступить так, как планировали. И это просто из-за человеческого фактора – ошибки технического персонала.

Джеффри : Я, конечно, был очень разочарован, ведь вся работа, которую коллектив и я лично вложили в наше выступление, была испорчена. Как артист, я могу утверждать, что мы все эмоционально, физически и психически вкладываемся в каждый перформанс. После этого я продолжал спрашивать себя, что я сделал не так. Однако впоследствии я понял, что Национальный отбор на "Евровидение" пока не готов к большим переменам, под которыми я имею в виду иностранца, представляющего всю страну в Европе.

TVORCHI на Нацотборе на "Евровидение-2020" Фото: instagram.com/tvorchi_official

Напомним, что после финала Национального отбора на "Евровидение-2020" разгорелся скандал – Джеффри Кенни заявил, что слышал в наушниках только свой голос. Певец даже думал прекратить выступление из-за проблем со звучанием, но решил не срывать эфир. Продюсер шоу Руслан Квинта заявил обратное: у группы была исправная аппаратура, парням просто не хватило опыта.

С какими трудностями сталкиваются начинающие артисты в украинском шоу-бизнесе?

Андрей : Как по мне, самая большая сложность – это научиться доносить свою музыку до широкой аудитории.

Джеффри : Я не знаю, с какими трудностями сталкиваются украинские артисты, ведь я не работал здесь слишком долго. Однако, по своему опыту, я могу сказать, что именно эта индустрия является очень специфической и требует интересного контента для аудитории.

Украинский шоу-бизнес, по моему мнению, требует нескольких серьезных изменений: если мы хотим прогресса, мы должны принимать артистов, которые, возможно, не являются украинцами по внешнему виду, но они украинцы в ​​своих сердцах. Музыка не имеет границ, и изменения в ней происходят везде и постоянно. Этот процесс будет продолжаться всегда, поэтому мы должны научиться адаптироваться и принимать новые вещи.

Какие у вас планы на 2020 год?

Джеффри : Мы планируем выпустить альбом – это самый главный план, которым мы занимаемся сейчас. На данный момент работа является частью личной жизни, поэтому я наслаждаюсь этим процессом.

Андрей : Что касается глобальных планов, то да, это выпуск нового материала, новых песен, видео. И еще было бы круто выступить на больших площадках после окончания карантина!

7 мая у вас состоялась премьера видео "Мова тіла". Расскажите о создании новой работы.

Андрей : Мы снимали его еще прошлой осенью в течение трех дней! Это была очень фановая и интересная работа с молодым режиссером Андреем Лагутиным.

Джеффри : После выхода песни поклонники постоянно просили снять на нее видео. Поэтому мы нашли очень талантливого режиссера и вместе создали очень крутое весеннее видео, которое не оставит вас равнодушными!

Третий альбом вы записываете дома, в режиме самоизоляции. Как это влияет на творческий процесс?

Джеффри : На мой творческий процесс вообще почти ничего не влияет. Я обычно люблю побыть в одиночестве, когда пишу и записываю песни. Именно это дает мне возможность быть опасно творческим, и я люблю некий "сеанс" наедине с собой, потому что это очень медитативно, это расслабляет. Конечно, если мне не приходится петь строку 100 раз.

Я также наслаждаюсь студийными сессиями или "творческими сессиями", как я чаще это называю. Поэтому я, наоборот, скажу, что мои творческие идеи в это время чрезвычайно усиливаются, и я хочу использовать этот момент, пока карантин не истек и друзья снова не начали все время куда-то звать.

Андрей : Что касается именно записи альбома, то частично бывает непросто. Было бы круто, если бы мы работали с Джеффри вместе вживую. Но мы справляемся! И это даже новый челлендж для нас – создавать нашу музыку дистанционно.

Группа TVORCHI Фото: пресс-служба

Вы всегда мечтали стать музыкантами или задумывались над другими профессиями? Чем бы вы занимались, если бы не музыка и фармацевтика?

Андрей : Когда-то давно я хотел стать актером и пилотом. Но музыкантом мечтал стать всегда. Помню, еще маленьким видел себя на большой сцене, перед масштабными аудиториями.

Джеффри : А я в детстве хотел быть инженером по аэронавигации. Я много путешествовал, много изучал информации о самолетах, и мне это очень нравилось! Но иногда мечты не сбываются, ведь это жизнь. Тогда нужно искать новую мечту. Так случилось и со мной – я понял, что мне очень нравится петь и рисовать. Однако многие до сих пор не воспринимают творчество как "выгодную карьеру", поэтому я занимался этим как хобби, и благодаря родителям выбрал медицину как нечто более серьезное. Но, слава богу, жизнь привела меня к музыке, от чего я невероятно счастлив!

Опишите одним словом: музыка для меня – это ...

Андрей : Любовь.

Джеффри : Жизнь.

У вас на странице в Instagram появилось совместное фото со студии звукозаписи с Тиной Кароль. Нам стоит ожидать коллаборации?

Андрей : Пока это секрет, но мы уже можем заверить, что вам понравится.

Джеффри : Как только станут известны подробности, вы первыми узнаете.

В вашей жизни много хейта? Как его воспринимаете, мотивирует критика или наоборот?

Джеффри : Я очень спокойный человек, поэтому я на самом деле не чувствую прямого хейта, если мы говорим о моем характере. Однако если мы касаемся темы цвета кожи, к сожалению, здесь есть неутешительные истории. Наверное, такая ненависть в сторону любого будет существовать до тех пор, пока ты выглядишь по-другому, или делаешь что-то по-другому, или пытаешься совершить серьезные изменения или сломать барьеры. И иногда люди оценивают мою работу или характер просто по моему цвету кожи.

Меня это не волнует, это естественная человеческая эмоция, и от моего отношения она не изменится. И независимо от нее, я все равно собираюсь делать или говорить то, что хочу. Я просто думаю, что люди должны разбивать стереотипы, и наоборот, общаться с теми, кто не похож на них.

Украинская группа TVORCHI Фото: пресс-служба

Андрей: После выхода видеоклипа на трек #не_танцюю я заметил несколько расистских комментариев в наших аккаунтах. Но, слава богу, мы сталкиваемся с таким редко и пытаемся обучать нашу аудиторию толерантности.

С кем из знаменитостей хотели бы сотрудничать?

Андрей : Было бы интересно поработать с Pharrell Williams – это просто wow-мечта! А еще очень хотелось бы создать коллаборации с Diplo, Skrillex, Calvin Harris и конечно Dua Lipa.

Джеффри : Честно говоря, если бы у меня была возможность сотрудничать с кем-нибудь, я бы выбрал всемирно известного шведского саунд-продюсера и сонграйтера Макса Мартина. Он написал и стал соавтором треков Backstreet Boys, Justin Bieber, Adele, Britney Spears, Elle Goulding и других артистов. Он создает очень популярные поп-песни, настоящие хиты, которые занимают топовые позиции чарта Billboard.

Что для вас является самым главным в жизни?

Джеффри : Это семья и сосредоточение моего внимания на том, что делает меня и окружающих меня людей счастливыми.

Андрей : Самая большая ценность для меня – это мои близкие люди.

Были у вас в жизни моменты, которые можно назвать "подарком судьбы" или знаком свыше?

Андрей : Самое удивительное, что могло произойти, – это точно наше знакомство! Да и все остальное, что потом произошло, это точно как какая-то магия.

Джеффри : На самом деле я бы не сказал, что у меня было много моментов, которые я назвал "подарком судьбы". Однако встреча с Андреем точно была судьбоносной! Мы оба многому научились, многое сделали и встретили много людей на нашем общем пути, и я очень благодарен за это.

Откуда вы берете вдохновение для создания своих образов?

Джеффри : Иногда мы привлекаем стилистов к нашим видеосъемкам и выступлениям. А в повседневной жизни мои образы совершенно естественны. Думаю, что здесь я похож на своего папу. Я никогда не выйду из дома в том, что мне не нравится, даже если я собираюсь выбросить мусор. Я люблю одеваться для себя, а почему бы нет?

TVORCHI Фото: instagram.com/tvorchi_official

Все говорят, что за последние пару месяцев мир изменился, и как было – уже точно не будет. Как это отобразится на музыкальном рынке и на вашем коллективе?

Андрей : Музыкальная индустрия, как и все бизнесы других направлений, потеряла очень много прибыли из-за карантина. Как с этим будет в будущем? Мы надеемся, что мир справится и мы будем идти вперед. Мы очень ждем восстановления фестивалей и концертов.

Именитые продюсеры обращались к вам с предложениями о совместной работе? Хотели бы вы в будущем работать с продюсером?

Андрей : Нет, нам не интересно работать с продюсерами. Мы хотим работать с нашей dream team, вместе развиваться и идти вперед.

TVORCHI сейчас работают над третьим альбомом, запись которого происходит дистанционно. Каждый из музыкантов записывает свои партии у себя дома: Андрей и Джеффри впервые в своей музыкальной карьере сознательно отказались от студийных условий ради соблюдения режима изоляции.

Недавно TVORCHI посвятили пандемии необычный джингл.

Все подробности в спецтеме Сегодня со звездой

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