Группа Twenty One Pilots выпустила клип, снятый в Киеве

Для съемок выбрали один из корпусов КНУ имени Тараса Шевченко и здание факультета кибернетики

Twenty One Pilots. Фото: пресс-служба

Популярная американская группа Twenty One Pilots презентовала клип на свою песню Nico And The Niners. Известно, что клип музыканты снимали в Киеве. В качестве локаций для съемок был выбран один из корпусов КНУ имени Тараса Шевченко, а также здание факультета кибернетики.

Видео опубликовали на официальном на канале Twenty One Pilots в YouTube. За сутки ролик набрал более двух миллионов просмотров.

По сюжету клипа главными героями являются мятежники, которые пытаются восстать против епископов, которые правят населением, забирая у него свободу и надежду.

Отметим, что клип стал второй частью истории о епископах и повстанцах, которая началась в клипе Jumpsuit. Известно, что после этого выйдет третья, финальная часть. В съемках видео участвовала украинская продакшн-компания Radioaktive Film.

Напомним, Twenty One Pilots выступят в Киеве 30 января 2019 года. Концерт пройдет во Дворце спорта. Группа Twenty One Pilots в течение последних лет стала обладателем ряда высоких наград в различных номинациях. Композиция Stressed Out в 2017 году получила Grammy за лучшее выступление поп-дуэта / группы, и еще 4 дополнительные награды.