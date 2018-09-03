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Группе "ВИА Гра" 18 лет: ТОП-7 лучших песен

За столько лет у группы накопилось множество успешных хитов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
ВИА Гра. Фото: irecommend.ru
ВИА Гра. Фото: irecommend.ru

Сегодня, 3 сентября, группе "ВИА Гра" исполняется 18 лет. Именно в этот день, в 2000 году в эфир вышел первый хит группы "Попытка № 5". Первый показ дебютного видео группы на телеканале "Биз-ТВ".

Этот сингл завоевал множество премий: "Золотой Граммофон", "Стопудовый хит", "Золотая Жар-птица", видеоклип был награждёе премией "Золотая Гиря". 

31 августа 2001 года "ВИА Гра" заключила контракт с компанией Sony Music Entertainment, рассчитанный на выпуск пяти альбомов. В то же время группа продолжала успешно гастролировать со своими сольными концертами по странам СНГ.

Состав группы неоднократно менялся, но именно "золотым составом" считается трио Надежды Мейхер, Веры Брежневой и Анны Седоковой.

Мы собрали одни из лучших хитов полюбившейся многими группы. 

Не менее удачными стали песни группы в исполнении с Валерием Меладзе.
Одной из самых запоминающихся является композиция "Сто шагов назад".
И как не крути, но "Лучшие друзья девушек – это бриллианты" – пела "ВИА Гра".
Миллионы девушек когда-то напевали эту песню, думая о своих любимых – "ЛМЛ".
"Чем выше любовь, тем ниже поцелуи", – фраза из песни "ВИА Гры" уже успела стать народной мудростью.
Нашу подборку завершает романтическая композиция "Не оставляй меня, любимый".
 Отметим, что новый состав группы недавно покинула Анастасия Кожевникова. В начале весны Миша Романова заявила, что покидает группу "ВИА Гра"

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Источник: "Сегодня"
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