Группе "ВИА Гра" 18 лет: ТОП-7 лучших песен
За столько лет у группы накопилось множество успешных хитов
Сегодня, 3 сентября, группе "ВИА Гра" исполняется 18 лет. Именно в этот день, в 2000 году в эфир вышел первый хит группы "Попытка № 5". Первый показ дебютного видео группы на телеканале "Биз-ТВ".
Этот сингл завоевал множество премий: "Золотой Граммофон", "Стопудовый хит", "Золотая Жар-птица", видеоклип был награждёе премией "Золотая Гиря".
31 августа 2001 года "ВИА Гра" заключила контракт с компанией Sony Music Entertainment, рассчитанный на выпуск пяти альбомов. В то же время группа продолжала успешно гастролировать со своими сольными концертами по странам СНГ.
Состав группы неоднократно менялся, но именно "золотым составом" считается трио Надежды Мейхер, Веры Брежневой и Анны Седоковой.
Мы собрали одни из лучших хитов полюбившейся многими группы.