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"Грядут темные времена": Ди Каприо дал неутешительные прогнозы Голливуду

Актер считает, что стриминговые сервисы выдвинул киноиндустрию на новый уровень

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

После громкого заявления режиссера Квентина Тарантино о возможном уходе из кино, казалось бы, удивляться больше не чему. Но актер, красавчик Леонардо Ди Каприо почему-то дал достаточно мрачный прогноз по поводу киноиндустрии в Голлвуде в интервью Esquire.

Смотрите видео о том, как Леонардо Ди Каприо взялся за сохранение окружающей среды:

44-летний актер в интервью Esquire поднял болезненную для киноиндустрии тему – традиционные киностудии и стриминговые сервисы типа Netflix и Amazon. Ди Каприо, конечно, нашел плюсы и у одних, и у других, но выразил мнение, что прямо сейчас мы наблюдаем переход Голливуда в новую эпоху.

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: instagram.com/esquire

"Не хочу выставлять себя ветераном, снимающимся со времен немого кино, но я действительно вижу очень большой сдвиг в плане того, как сегодня снимаются фильмы. У киностудий есть тонны контента, целые библиотеки прав на истории, по которым можно снимать фильмы, но в определенном смысле сейчас они все равно в проигрышном положении", – отметил Леонардо Ди Каприо.

Актер считает, что сейчас киностудии превратились в корпоративные империи, "задушившие" художественную, творческую составляющую создания фильма.

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"Сейчас мы видим новую эру – с притоком денег в стриминговые сервисы. И это здорово, потому что это дает больше шансов определенным сюжетам, определенным документальным фильмам увидеть свет. Это дает возможности снять фильмы, которые 10 лет назад, мне кажется, выпустить было бы невозможно", – добавил звезда Голливуда.

"Будем надеяться, что, когда переход в новую эру закончится, этот вид кино, этот вид искусства по-прежнему будет существовать. Грядут темные времена", – добавил Ди Каприо.

Напомним, Леонардо Ди Каприо совместно с режиссером Мартином Скорсезе экранизирует бестселлер Эрика Ларсена "Дьявол в белом городе".

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Голливуд фильмы Леонардо Ди Каприо Стриминговый сервис
Источник: Сегодня
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