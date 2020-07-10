"Губы наколола": Леся Никитюк ответила на критику в свой адрес

Ведущая показала, что на самом деле помогает ей увеличить губы

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно очаровала сеть трендовым платьем, нередко радует поклонников своими яркими фото в Instagram.

На этот раз Леди Ле разместила снимок в пестром наряде и добавила забавную подпись.

"Сегодня на стиле. P.S. Сколько пальцев руки вы видите?", – поинтересовалась у подписчиков Никитюк.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях к фото поклонники Леси начали отвечать ей, а также сделали сотни комплиментов внешнему виду ведущей. Однако не все были настолько приветливыми. Одна из подписчиц обвинила Лесю в том, что ведущая увеличила губы.

"Леся, у тебя такие красивые свои губы были...Не делай ничего. Ты затеряешься среди тюнингованных кукол и потеряешь естественную красоту. Умоляю, оставайся натуральной хоть ты", – написала женщина.

На этот комментарий даже ответила мама Леси Катерина Петровна: "Она ничего не делала". Ну а сама Леся спустя некоторое время подошла к ситуации с юмором и продемонстрировала, как она на самом деле увеличивает губы. В своих Instastories Никитюк рассказала – чтобы сделать губы полнее, она использует косметический карандаш и обычную нюдовую помаду.

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

"Уважаемые подписчики! Хочется показать, как я крашу губы, чтобы больше не видеть в комментариях под своими фото, будто я их "сделала", "наколола" или "пересадила". Берем карандаш – красим чуть выше контура. Затем помаду. Вопросы?", – поделилась Леся.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, Леся Никитюк в коротких шортах показала, как придерживается диеты.

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