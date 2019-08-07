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Гвинет Пэлтроу спустя год после свадьбы съехалась с мужем

Звездные супруги начала новую главу в их жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу и режиссер Брэд Фэлчак, которые поженились год назад и жили раздельно все это время, наконец-то решили съехаться.

Все детали о свадьбе Гвинет Пэлтроу в нашем сюжете: 

Отметим, что голливудские звезды все это время жили "гостевым браком" из-за детей от предыдущих браков. Супруги, видимо, решили дать время им для адаптации. Как рассказала сама Пэлтроу InStyle, она ничего не хотела менять в их с супругом жизни, ведь совместное проживание под одной крышей четыре раза в неделю ее полностью устраивало. Но теперь мнение актрисы кардинально изменилось.

"Супружеская жизнь просто прекрасна! В этом месяце мы наконец-то начнем жить вместе. Я обожаю своего мужа! Брэд замечательный и очень добрый человек! Он дополняет меня и наставляет на правильный путь. Мне действительно нравится быть замужем – это очень весело", – поделилась Пэлтроу.

Ранее актриса утверждала, что они с супругом не живут вместе из уважения к детям от прошлых браков, а теперь она призналась, что жить раздельно ей посоветовал ее "учитель по интиму". Якобы таким образом пара создает полярность в браке, которая помогает сохранить любовь и страсть. Ее позиция не особо удивляет, поскольку основательница бренда Goop всегда отличалась творческим и временами странным образом жизни.

Напомним, звездная пара Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак поженились осенью 2018 года после церемонии показали снимки со своей свадьбы. На торжество пришло 70 самых близких друзей, среди которых были Камерон Диаз с мужем, Стивен Спилберг, Роберт Дауни-младший, Роб Лоу и другие. Дочь Гвинет от брака с Крисом Мартином была подружкой невесты.

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