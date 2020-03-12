Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам: продюсер в суде пытался вызвать жалость

Киномагнат назвал себя жертвой

11 марта в суде Нью-Йорка состоялось заседание суда, во время которого присяжные приняли официальное решение – признать виновным в сексуальном насилии голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Киномагната приговорили к 23 годам лишения свободы. Во время заседания Харви пытался своей речью вызвать жалость. По информации New York Post, Харви Вайнштейн назвал себя жертвой. По его словам, он стал одним из многих мужчин, поставленных в тупик похожими обвинениями.

"Я действительно чувствую раскаяние в этой ситуации. Я чувствую это глубоко в своем сердце. Это для меня ад на земле. Если бы мне пришлось пройти через все снова, я бы не поступал таким образом. Если бы мне пришлось много чего сделать заново, я бы меньше заботился о фильмах и больше заботился бы о своих детях, семье и других людях. Для меня важно то, что я не видел своих трех старших детей с тех пор как вышла статья в New Yorker. Я просто понятия не имею, что они делают, и я не общаюсь с ними", – сказал он в Верховном суде Манхэттена.

Дональд Трамп прокомментировал приговор суда Нью-Йорка по делу Харви Вайнштейна:

Также Харви Вайнштейн извинился перед своими бывшими женами за то, что они были вовлечены в скандал: "Я предпринимал все, чтобы скрыть свои внебрачные связи. Они не имели ничего общего с произошедшим. Я был неверен обоим, и я просто не могу выразить, как сожалею об этом".

Отметим, что сразу после заседания Харви Вайнштейна отвезли не в тюрьму, а в больницу из-за жалоб на сильную боль в груди.

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