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Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании: что грозит экс-продюсеру

После оглашения вердикта на Вайнштейна надели наручники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:05

24 февраля в Нью-Йорке присяжные вынесли решениепо делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна,его признали виновным по двум эпизодам, сообщает CNN.

Присяжные пришли к выводу, что Вайнштейн совершил преступные действия сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловал другую.

По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Узнайте, как скандал с Харви Вайнштейном отобразился на работе в Голливуде Иванны Чабак:

Присяжные заседали в течение 26,5 часов. 67-летний Вайнштейн пришел в суд, опираясь на ходунки.

Фото: Getty Images

Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

Всего Вайнштейну было предъявлено обвинение по пяти пунктам. По самой тяжелой статье – хищническое сексуальное насилие (по ней продюсеру грозило пожизненное заключение) – он был оправдан.

После оглашения вердикта на Вайнштейна надели наручники.

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Его защита заявила о намерении подать апелляцию.

Между тем, в Лос-Анджелесе ему все еще предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии над двумя женщинами в 2013 году.

Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальном насилии над бывшей ассистенткой Мими Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн.

Как известно, в 2017 году около 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В их числе оказались и знаменитые актрисы, включая Гвинет Пэлтроу и Уму Турман.

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