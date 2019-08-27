Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна получил продолжение

Суд над голливудским продюсером состоится 6 января

Харви Вайнштейн Фото: Getty Images

В Голливуде секс-скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна получил продолжения. Звезду опять обвинили в сексуальных домогательствах.

Смотрите видео о секс-скандалах в Голливуде:

Как сообщает BBC, на этот раз в деле появилось имя звезды сериала "Клан Сопрано", актрисы Аннабеллы Шиорры. Еще два года назад она стала организатором движения, в рамках которого женщины рассказывали о домогательствах Вайнштейна.

В этом же году актриса утверждала, что киномагнат изнасиловал ее у нее дома на Манхэттене в 1993 году. Но, тогда Аннабелль слишком поздно обратилась в прокуратуру, чтобы ее показания включили в первоначальные обвинения.

Теперь сами прокуроры решили использовать эти показания для того, чтобы добиться наказания для Вайнштейна, который виновным себя не считает. Тем не менее, начало судебного процесса отложили до 6 января 2020 года, чтобы дать защите Вайнштейна время подготовиться. Изначально планировалось, что процесс начнется в сентябре 2019 года.

Мы также писали о том, что Дженнифер Лоуренс рассказала правду об интиме с Харви Вайнштейном.

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