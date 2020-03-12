Харви Вайнштейна сразу после приговора госпитализировали
Осужденный продюсер пожаловался на боли в груди
Одиозного кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого 11 марта приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие, спустя несколько часов после суда госпитализировали.
По информации CNN, 67-летний киномагнат почувствовал боль в груди, находясь в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке. После этого администрация исправительного учреждения приняла решение доставить Харви в больницу на Манхэттене.
Официальный представитель продюсера Джуда Энгельмайер заявил, что врачи оставят Харви, скорее всего, еще на одну ночь из-за его сложного состояния, пока боль в груди не прекратится.
Отметим, что в начале марта Вайнштейн перенес операцию на сердце – его прооперировали в государственном госпитале Bellevue, установив сердечный стент.
Дональд Трамп прокомментировал приговор суда Нью-Йорка по делу продюсера Харви Вайнштейна:
Напомним, что американский кинопродюсер Харви Вайнштейн угрожал убить Дженнифер Энистон из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Но по словам представителя, актриса никогда не находилась с ним наедине, поэтому не собирается его ни в чем обвинять.
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