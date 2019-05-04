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Хайден Панеттьери жестоко избил бойфренд – СМИ

Экс-возлюбленная Владимира Кличко пострадала от рук нового парня – Брайана Хикерсона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери
Фото: AFP

Голливудская актриса Хайден Панеттьери пострадала от рук нового бойфренда. Напомним, что в прошлом году американка рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко после семи лет отношений. Хайден сразу же начала встречаться с малоизвестным актером Брайаном Хикерсоном, который прославился в сети весьма буйным характером. Накануне стало известно, что Хиккерсон избил Панеттьери и был арестован. 

О скандальном происшествии, в пятницу, 3 мая, сообщило издание TMZ. По информации СМИ, влюбленные Хайден и Брайан отдыхали в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса, где между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Очевидцы рассказали, что нетрезвый Хикерсон вел себя грубо и агрессивно, а на теле Панеттьери даже были видны следы побоев. Актера арестовала полиция, но вскоре он вышел на свободу под залог в 50 тысяч долларов. 

К слову, это не единственный случай, когда Хиккерсон распускает руки. В прошлом году Хайден Панеттьери лично стала свидетелем пьяной драки ее нового парня с отцом. Видимо, это не насторожило голливудскую знаменитость, которая позже стала жертвой жестокой шутки Брайана Хиккерсона. 

Напомним, что 29-летняя актриса, родила Владимиру Кличко дочь Кайю-Евдокию. После развода звезд малышка осталась жить со спортсменом в Украине.

Смотрите видео о самых скандальных разводах знаменитостей:

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