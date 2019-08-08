Нарушили закон: Хайди Клум и ее мужа оштрафовали сразу после свадьбы

Звездные супруги получили штраф в 6 тысяч долларов

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: instagram.com/heidiklum

Несколько дней назад немецкая супермодель Хайди Клум и ее 29-летний возлюбленный гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились во второй раз. Церемония бракосочетания состоялась на знаменитой яхте Christina O, на которой звездная пара предстала в роскошных белых нарядах. Но без казусов не обошлось - Клум и ее супруга после свадьбы оштрафовали.

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в Италии. Детали в сюжете:

По информации Radar Online, спустя два дня после торжества возле берега итальянского острова Капри местная полиция выписала Хайди Клум и Тому Каулитцу штраф на сумму шесть тысяч евро. Оказывается, влюбленные купались в водах знаменитого Голубого грота, а это запрещено законом.

В прошлом году Хайди и Том уже купались в этом же гроте и даже опубликовали видео заплыва в Instagram. Тогда паре удалось избежать штрафа.

6 Авг 2018 в 1:00 PDT INSTAGRAM (@heidiklum)

Напомним, что накануне Хайди и Том отгуляли предсвадебную вечеринку на этом же судне. На остров Капри пара отправилась вместе со своими близкими, а также с командой рабочих, которые украшали яхту и подготовили ее для праздника.

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