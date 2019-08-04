Хайди Клум и Том Каулитц поженились во второй раз: фото

Свадебная церемония прошла на яхте в Средиземном море

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее 29-летний возлюбленный гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились во второй раз. Свадебная церемония звезд прошла на яхте "Christina O" у острова Капри в Италии.

В видео узнайте, почему Хайди Клум вышла замуж второй раз:

Напомним, что накануне Хайди и Том отгуляли предсвадебную вечеринку на этом же судне. На остров Капри пара отправилась вместе со своими близкими, а также с командой рабочих, которые украшали яхту и подготовили ее для праздника.

Судя по фото со свадьбы Клум и Каулитца, которые уже появились в сети, палубы "Christina O" были украшены множеством белых и розовых цветов.

Свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца Фото: Getty Images

Что касается платья невесты, то модель выбрала пышное платье с открытыми плечами, а распущенные волосы украсила фатой. Наряд Тома состоял из белого костюма и голубой рубашки.

4 Авг 2019 в 2:12 PDT INSTAGRAM (@ecranmagazine)

Издание Daily Mail сообщает, что роль подружки невесты исполнила ее старшая дочь 15-летняя Лени, а брат-близнец Тома – Билл Каулитц – стал шафером.

Ранее мы писали, что жених Хайди Клум рассказал, как создавал кольцо для нее.

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