Хайди Клум похвасталась пышным декольте в серебристом платье

Модель также рассказала о предстоящей свадьбе

Хайди Клум Фото: Getty

Для ковровой дорожки мероприятия amFAR Gala в Нью-Йорке, целью которого является сбор средств для борьбы со СПИДом, знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум выбрала весьма нескромный наряд, подчеркнувший ее формы – звезда облачилась в серебристое платье с глубоким декольте. Хайди буквально сияла на мероприятии, улыбалась и кружилась перед фотографами.

Хайди Клум Фото: Getty Images

Также модель поделилась своими эмоциями по поводу будущей свадьбы с 29-летним Томом Каулитцем и рассказала о том, как они с музыкантом будут планировать церемонию и дату мероприятия: "Мы уже определились с датой, вы все скоро узнаете". Мы два немца, все будет очень организованно и вовремя. Очень, очень вовремя и очень организованно", – шутливо отметила Хайди.

Ранее Хайди уже демонстрировала свое пышное декольте на красной дорожке "Золотого глобуса". На премию Хайди пришла с Томом Каулитцем. Этот выход стал первым появлением Хайди и Тома вместе в качестве жениха и невесты.

Напомним, Хайди Клум и Том Каулитц недавно объявили о своей помолвке.

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