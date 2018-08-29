Хайди Клум показала свое перевоплощение до и после мейкапа

Поклонники модели засыпали ее комплиментами

Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Знаменитая немецкая модель и ведущая в своем Instagram опубликовала видео, на котором профессионалы готовят ее к эфиру шоу "В Америке есть таланты", судьей которого она является.

В самом начале ролика Хайди позирует перед камерой без косметики, после чего визажист начала делать Хайди макияж, а стилист – прическу для шоу.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 28 Авг 2018 в 2:40 PDT

"Ты так красива. Даже без какого-либо макияжа ты великолепна", "Красотка", "Отлично выглядишь без макияжа", "Люблю тебя, Хайди, ты богиня", "Она не только милая, но и еще, похоже, веселый человек", – написали поклонники Хайди в комментариях к видео.

Напомним, Хайди Клум прокомментировала отношения с молодым бойфрендом. Модель дала откровенное интервью изданию InStyle, в котором впервые прокомментировала ее отношения с 28-летним музыкантом, экс-гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем.\

В одном из интервью Клум "поставила на место" всех критиков, заявив, что она не собирается прекращать публиковать откровенные снимки, а "мода на молоденьких моделей" должна уже наконец-то пройти.