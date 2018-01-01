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Хайди Клум снова радует поклонников откровенными фото

44-летняя модель может позволить себе любые проявления своей сексуальности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28
Хайди Клум. Фото: AFP
Хайди Клум. Фото: AFP

44-летняя Хайди Клум может позволить себе всё: фото в белье, голые наряды и обнаженные съемки. И все потому, что, как утверждают сторонники, ее фигуре могут позавидовать даже 24-летние.

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Хайди Клум
instagram.com/heidiklum

На днях модель доказала это в очередной раз, опубликовав фото, на котором, судя по всему, позирует полностью обнаженной, прикрывшись лишь пледом.

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Ранее немецкая модель и телеведущая удивила пользователей Instagram новыми пикантными фото, на которых она продемонстрировала подтянутую фигуру. На снимках звезда позирует полностью обнаженной, сидя на стуле. Известно, что снимки сделала американский фотограф Памела Хэнсон.

Мнения поклонников насчет фото разделились: одни поддержали Клум и восхитились ее прекрасной физической формой, другие же наоборот – раскритиковали модель за такую откровенность.

О том, почему так неожиданно и трагически погибла модель Иванна Смит, смотрите на видео ниже:

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