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Хайди Клум сняла короткометражку о Хэллоуине с туалетной бумагой и зомби. Это очень смешно

Сегодня, 10:47

В мини-фильме появились муж и дети супермодели

Хайди Клум, чей бывший муж запретил ей увозить общих детей из США, сняла короткометражный фильм о Хэллоуине. В этом году все привычные вечеринки ко Дню всех святых были отменены, и королева страшных костюмов решила использовать свой креатив в создании кино.

В своем фильме Хайди сняла собственных детей и супруга. Все получилось в лучших традициях западных ужастиков.

Свое творение Хайди Клум опубликовала на странице в Instagram. В ролике счастливая семья на кухне обсуждает 2020-й год и Хэллоуин. Внезапно модели приходит в голову нарядить своих родных в мумии. Для этого она использовала все запасы туалетной бумаги. И очень зря...

Halloween is different this year, but that shouldnt stop us from getting creative at home Be safe, be spooky, and spend time with family. #HeidiHalloween2020

Heidi Klum (@heidiklum)

"В этом году Хэллоуин изменился, но это не должно мешать нам проявлять творческий подход дома. Будьте осторожны и проводите время с семьей", – подписала Клум свое видео.

А в прошлом году Хайди Клум взбудоражила публику страшным костюмом на Хэллоуин.

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