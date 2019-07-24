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Хайди Клум в бикини готовится к свадьбе с молодым бойфрендом: фото

Немецкая модель выходит замуж за Тома Каулитца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: Getty Images

46-летняя немецкая модель Хайди Клум выходит замуж за молодого бойфренда, 29-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. В декабре 2018 возлюбленный сделал звезде предложение руки и сердца, а совсем недавно в сети появилась информация, что Хайди и Том тайно поженились несколько месяцев назад. Все точки над "і" расставил последний пост модели в Instagram.

Смотрите видео о мужчинах Хайди Клум:

 Хайди Клум опубликовала фото, на котором позирует в бикини, и сообщила, что сейчас проходит активная подготовка к ее свадьбе с Томом Каулитцом. "Загораю и составляю список предсвадебных дел", – написала Хайди Клум и показала соблазнительный кадр.

Хайди Клум в бикини
Хайди Клум в бикини
Фото: instagram.com/heidiklum

Так, по информации Page Six, звездная пара действительно оформила отношения тайно в Беверли-Хиллз 22 февраля – в день их годовщины. А сама свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца будет проходить в кругу друзей и семьи. Уже известно время и место свадьбы Хайди Клум – торжество состоится в августе в Италии.

Ранее мы также писали, что Хайди Клум вышла в свет с молодым бойфрендом в Мюнхене.

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