Хайди Клум купалась в бассейне топлес

Модель продолжает баловать своих подписчиков новыми снимками

Хайли Клум. Фото: instagram/heidiklum

Немецкая топ-модель Хайди Клум, отдыхающая в компании своего 29-летнего бойфренда, экс-гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, не перестает постить фотографии с теплых краев. И последние фото, которые звезда выложила на своей странице в Instagram, заставили сердца подписчиков биться чаще.

Дело в том, что на одном из них Хайди запечатлена, стоящей перед зеркалом, обернувшись к камере. И хотя на модели и надет купальник, но ракурс снимка можно назвать очень смелым.

Хайди Клум Фото: instagram/heidiklum

На другом же фото Клум лежит без бюстгальтера на надувном матрасе в виде яркой бабочки. При этом грудь модель прикрыла только рукой и волосами.

Хайди Клум Фото: instagram/heidiklum

Напомним, об отношениях Хайди Клум и Тома Каулитца стало известно в середине марта этого года. Несмотря на злые языки, которые обсуждают пару из-за разницы в возрасте, похоже, они счастливы вместе. Ранее Хайди впервые прокомментировала роман с Томом, который моложе ее на 17 лет.