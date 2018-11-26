Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Хайди Клум купалась в бассейне топлес

Модель продолжает баловать своих подписчиков новыми снимками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
Хайли Клум. Фото: instagram/heidiklum
Хайли Клум. Фото: instagram/heidiklum

Немецкая топ-модель Хайди Клум, отдыхающая в компании своего 29-летнего бойфренда, экс-гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, не перестает постить фотографии с теплых краев. И последние фото, которые звезда выложила на своей странице в Instagram, заставили сердца подписчиков биться чаще.

Дело в том, что на одном из них Хайди запечатлена, стоящей перед зеркалом, обернувшись к камере. И хотя на модели и надет купальник, но ракурс снимка можно назвать очень смелым.

44697239_2195712980641535_7601380432089898133_n
Хайди Клум
Фото: instagram/heidiklum

На другом же фото Клум лежит без бюстгальтера на надувном матрасе в виде яркой бабочки. При этом грудь модель прикрыла только рукой и волосами.

43984478_2279392312093578_3936521407865713742_n
Хайди Клум
Фото: instagram/heidiklum

Напомним, об отношениях Хайди Клум и Тома Каулитца стало известно в середине марта этого года. Несмотря на злые языки, которые обсуждают пару из-за разницы в возрасте, похоже, они счастливы вместе. Ранее Хайди впервые прокомментировала роман с Томом, который моложе ее на 17 лет

Еще несколько материалов по теме:
Хайди Клум показала сочные формы на архивном фото в купальнике Настя Каменских с новым откровенным фото нарвалась на жесткую критику Эмили Ратаковски похвасталась аппетитными формами в бикини Хайди Клум без макияжа позировала в объятиях молодого бойфренда Полностью обнаженная Хайди Клум показала дерзкое фото
фото роман хайди клум топлес Instagram купальник
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров