Хайди Клум вышла в свет с молодым бойфрендом в Мюнхене

Модель покрасовалась в модном комбинезоне и получила специальную награду

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: Getty Images

Известная модель Хайди Клум, которая в платье с оголенной спиной покорила Гонконг, очень любит совместные выходы со своим возлюбленным - 29-летним музыкантом Томом Каулитцем. На днях пара посетила церемонию награждения About You в Мюнхене. Премия призвана отметить самых популярных личностей сети.

На церемонии Хайди получила специальную награду, и в благодарственной речи попросила хейтеров быть добрее и не распространять свою ненависть в комментариях. На ивенте ее сопровождал любимый, а также брат-близнец музыканта – Билл.

Хайди Клум, Том Каулитц и его брат Билл Фото: Getty Images

На светское мероприятие немецкая модель надела блестящий комбинезон с "диким" принтом и глубоким декольте.

18 Апр 2019 в 11:29 PDT INSTAGRAM (@heidiklum)

Напомним, ранее пара посетила выставку, организованную ювелирным брендом Lorraine Schwartz. Мероприятие прошло в воскресенье, 24 марта, в Гонконге. Отметим, что Хайди – ярая поклонница бренда и не смогла себе позволить пропустить выставку.

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