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Хедлайнера Atlas Weekend арестовали: выступление рэпера под угрозой

Американский артист арестован до 19 июля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
A$AP Rocky
A$AP Rocky
Фото: Getty Images

На днях появилась информация о том, что один из хедлайнеров киевского фестиваля Atlas Weekend 2019, рэпер A$AP Rocky был арестован в Швеции по подозрению в нападении на человека. 

Как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend уже готов встречать звездных гостей. Детали в видео:

Оказалось, что участника киевского фестиваля арестовали на две недели. Как сообщается на сайте окружного суда Стокгольма прокурор должен не позднее 19 июля предъявить официальные обвинение артисту. Адвокаты музыканта будут оспаривать решение. Из-за задержания исполнителя уже отменены  его концерты в Норвегии и Польше.

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A$AP Rocky взяли под стражу, чтобы он не смог скрыться. Сам артист своей вины не признает. Напомним, что в центре Стокгольма трех членов его команды задержали по подозрению на нападение на двух человек. Доказательством этого служит опубликованное в сети видео

По словам сама певца, его преследовали незнакомые прохожие, которые даже ударили охранника наушниками. 

Отметим, что 13 июля A$AP Rocky должен был выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Скорее всего, артист не сможет выступить в украинской столице. 

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего Евровидения приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать вживую на главной сцене Atlas Weekend.

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