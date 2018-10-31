Хэллоуин-2018: Бейонсе повторила образ популярной певицы

Бейонсе полностью скопировала образ певицы с ее обложки альбома 1993 года

Бейонсе в образе Тони Брекстон. Фото: twitter.com/tonibraxton

Известная американская певица Бейонсе, которую пришлось спасать во время ее концерта в Варшаве, умеет впечатлить новыми образами. На этот раз поп-дива продемонстрировала весьма интересный наряд на Хэллоуин-2018. Бейонсе полностью скопировала образ певицы Тони Брэкстон с ее же обложки альбома 1993 года, а снимки опубликовала в своей Instagram-аккаунте.

Кроме парика, Бейонсе также надела белый топ, джинсы с высокой талией и ремнями-цепочками и кожаную куртку.

"Со всей любовью к одной из наших талантливых и легендарных певиц. Я так ценю твой голос, твою красоту, твою одаренность. Люблю тебя!", – написала Бейонсе.

Бейонсе в образе Тони Брекстон. Фото: instagram.com/beyonce/ Бейонсе в образе Тони Брекстон. Фото: instagram.com/beyonce/ Бейонсе в образе Тони Брекстон. Фото: instagram.com/beyonce/ Бейонсе в образе Тони Брекстон. Фото: instagram.com/beyonce/ Бейонсе в образе Тони Брекстон. Фото: instagram.com/beyonce/ Бейонсе в образе Тони Брекстон. Фото: instagram.com/beyonce/ 1/6

Брекстон уже отреагировала похвалила креативность Бейонсе в своем микроблоге в Twitter.

"Как тебе удалось выглядеть лучше меня на моей обложке!? Я в восторге! Ты – суперзвезда! Спасибо за любовь, сестричка. Счастливого Хэллоуина! Кто правит этим миром? Девочки!"– подчеркнула певица.

Скриншот из соцсети

Напомним, певица Бейонсе стала самой влиятельной женщиной в мире музыкальной индустрии. Радиостанция BBC Radio 4 составила свой список из 20 самых влиятельных женщин. Отметим, что певицу обвинили в "черной магии" и "убийстве котенка".