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"Хэллоуинское ограбление": Сара Джессика Паркер рассказала о неприятном инциденте

Звезду "Секса в большом городе" расстроили перед праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Сару Джессику Паркер ограбили в канун Хэллоуина
Сару Джессику Паркер ограбили в канун Хэллоуина
Фото: AFP

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, изменившаяся до неузнаваемости, стала жертвой грабителей. У актрисы украли тыквы в канун дня всех святых, о чем она рассказала в социальной сети.

Как украинские звезды относятся к Хэллоуину, смотрите в сюжете:

Так, на странице экранной Кэрри Брэдшоу в Instagram появилось видео, в котором артистка сообщает о краже. Оказывается, перед самым Хэллоуином хулиганы украли все "прекрасные, с любовью выбранные" тыквы, которыми Паркер украсила крыльцо своих апартаментов в районе West Village.

"Все наши тыквы были украдены, впрочем, так же, как и у соседей. Это официально можно назвать Хэллоуинское ограбление 2019. Мой муж заявил: "Порядочность мертва". Но мы все же постараемся спасти ситуацию: найдем последние оставшиеся где-нибудь тыквы", – написала актриса.

INSTAGRAM

На следующее утро, выйдя на крыльцо своего дома, знаменитость обнаружила несколько новых тыкв, оставленных неравнодушными фанатами. К ним прилагались открытки со словами утешения и поздравлениями с праздником.

"Человечество... У меня не хватает слов... От лица всех нас и особенно моих дочерей, которые были наиболее обижены случившимся, огромное вам спасибо", – поделилась Сара Джессика в новом видео.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее другая актриса из "Секса в большом городе" призналась, что коллеги по сериалу запугивали ее.

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