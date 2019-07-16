Хейден Панеттьер не ушла от бойфренда, который жестоко ее избил

Актриса продолжает отношения с Брайаном Хикерсоном

Хейден Панеттьер Фото: Getty Images

Бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко и мать его дочери, голливудская актриса Хейден Панеттьер, до сих пор встречается с Брайаном Хикерсоном. Отметим, недавно стало известно, что бойфренд ее жестоко избивал. Сейчас Брайана Хикерсона судят, и первое заседание состоялось 10 июля. В результате появились новые детали избиений, и даже свидетели случившегося.

Казалось бы, после произошедшего Хейден должна была немедленно уйти от обидчика. Однако этого не произошло как после избиения, так и после судебного заседания. Семья Панеттьер умоляет девушку расстаться с Хикерсоном, которому грозит уголовное наказание, но пока безрезультатно. Об этом сообщает Daily Mail.

Хайден Панеттьери и ее бойфренд Брайан Хикерсон Фото: Getty Images

Кроме того, по информации прессы, ситуация с каждым днем лишь усугубляется.

"Ее друзья и семья беспокоились о ней довольно долгое время, и, похоже, все стало еще хуже", – заявил источник.

Отметим, Брайан Хикерсон отказался признать себя виновным в физическом насилии над Хейден Панеттьер.

Ранее мы также писали, что Владимир Кличко отреагировал на избиение его экс-возлюбленной.

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