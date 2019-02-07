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Хейли Болдуин и Джастин Бибер впервые в качестве мужа и жены снялись в фотосесси

Пара появилась на страницах Vogue

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:10
Хейли Болдуин и Джастин Бибер Фото: instagram.com/haileybieber
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Фото: instagram.com/haileybieber

22-летняя модель Хейли Болдуин и 24-летний певец Джастин Бибер снялись в семейной фотосессии для американского Vogue. На снимках счастливая пара позирует в похожих костюмах.

Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Фото: instagram.com/haileybieber

Хейли в описании к фото написала, то она в восторге от обложки и новой фотосессии. Поклонники пары отметили, что Бибер и Болдуин выглядят "милыми и счастливыми вместе".

Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Хейли Болдуин и Джастин Бибер
Фото: instagram.com/haileybieber

Напомним, что еще в середине сентября дядя Хейли Алек Болдуин подтвердил, что его племянница вышла замуж за Джастина Бибера. Позже в СМИ появилась информация, что супруги также обвенчались. Чуть позже счастливая Хейли на одном из светских мероприятий засветила огромное обручальное кольцо, подаренное Джастином.

Интересно, что пара действительно поддерживает друг друга и в горе, и в радости. Так, недавно Джастина и Хейли застали в одном ресторане, где певец по неизвестной причине горько плакал. Что вызвало слезы Джастина, неизвестно. Однако Хейли успокаивала мужа, как могла. Это ли не любовь.

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Источник: Сегодня
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