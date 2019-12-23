Just Married: Хилари Дафф показала первые свадебные кадры

Актриса тайно вышла замуж за музыканта Мэттью Кому

Хилари Дафф и Мэттью Кома Фото: Instagram.com

Американская певица и актриса Хилари Дафф тайно вышла замуж за музыканта Мэттью Кому, с которым они обручились весной 2019 года. Отметим, что пара воспитывает девочку Бэнкс, которая родилась в октябре 2018 года. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась первыми свадебными снимками.

Также смотрите в сюжете о свадьбе Ники Минаж и рэпера Кеннета Петти:

На опубликованных кадрах счастливые Джеймс и Хиллари позируют на фоне авто с надписью Just Married (молодожены, – Ред.). Для свадебной церемонии звезда нарядилась в элегантное платье Jenny Packham, украшенное роскошным рукавам и вырезом на спине.

INSTAGRAM

Также добавим, что торжество прошло во дворе дома молодоженов в Лос-Анджелесе в кругу самых близких. Когда церемония закончилась, гостей пригласили на вечеринку.

До брака влюбленные были вместе на протяжении трех лет. Они познакомились во время работы над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out, который вышел в 2015 году. Пара начала встречаться в январе 2017 года, а спустя три месяца разорвала отношения. В октябре 2017 Хилари и Мэттью вновь начали встречаться, а в июне 2018 Дафф объявила о беременности.

Стоит добавить, что у Хилари есть 7-летний сын Лука от первого брака с хоккеистом Майком Корми.

Ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.