"Хитрый и самоуверенный": экс-жена Брэди Купера высказалась о знаменитом актере

Дженнифер Эспозито негативно отозвалась о бывшем муже в своих мемуарах

Брэдли Купер Фото: AFP

В начале июня в СМИ появилась информация о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались. С тех пор в сети не утихают споры о том, что же на самом деле случилось у звездной пары. Накануне западные издания начали распространять новость о том, что бывшая жена Купера рассекретила неожиданные подробности о жизни с известным актером.

Подробнее о разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк смотрите в ролике:

Так, актриса Дженнифер Эспозито, с которой Брэдли Купер был женат всего один год, в своей книге написала, что актер манипулировал ею. "Он был забавным, хитрым, самоуверенным, гордым мужем и отличным манипулятором. У него есть злая и подлая сторона характера. Никогда не знаешь, когда она проявится, поскольку настроение Брэдли может меняться очень резко ", – пишет в мемуарах экс-возлюбленная Купера.

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито Фото: Getty Images

Она также добавила, что долго сомневалась, стоит ли вступать в отношения с Брэдли, так как в пользу обратного была "целая толпа предупреждающих красных флагов", пишет Mirror.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на самом деле происходит между Ириной Шейк и Брэдли Купером.

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