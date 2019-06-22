Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Хитрый и самоуверенный": экс-жена Брэди Купера высказалась о знаменитом актере

Дженнифер Эспозито негативно отозвалась о бывшем муже в своих мемуарах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Фото: AFP

В начале июня в СМИ появилась информация о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались. С тех пор в сети не утихают споры о том, что же на самом деле случилось у звездной пары. Накануне западные издания начали распространять новость о том, что бывшая жена Купера рассекретила неожиданные подробности о жизни с известным актером.

Подробнее о разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк смотрите в ролике:

Так, актриса Дженнифер Эспозито, с которой Брэдли Купер был женат всего один год, в своей книге написала, что актер манипулировал ею. "Он был забавным, хитрым, самоуверенным, гордым мужем и отличным манипулятором. У него есть злая и подлая сторона характера. Никогда не знаешь, когда она проявится, поскольку настроение Брэдли может меняться очень резко ", – пишет в мемуарах экс-возлюбленная Купера.

Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито
Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито
Фото: Getty Images

Она также добавила, что долго сомневалась, стоит ли вступать в отношения с Брэдли, так как в пользу обратного была "целая толпа предупреждающих красных флагов", пишет Mirror.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на самом деле происходит между Ириной Шейк и Брэдли Купером.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Фанаты в ярости из-за слухов о романе Анджелины Джоли и Киану Ривза "Люблю Брэда Питта": Дженнифер Энистон призналась в своих чувствах Брэдли Купер после расставания с Ириной Шейк забрал дочь
актер жена отношения Ирина Шейк Бредли Купер
Реклама

Новости партнеров

«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Кто сказал, что немки – некрасивые?
Кто сказал, что немки – некрасивые?
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой
Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать
Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Популярные статьи

Сегодня, 12:09Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Сегодня, 12:08Fun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 20:25Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:03Events

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

Вчера, 12:55Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 12:21Fun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:36Events

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Вчера, 07:39Техно

Сенсация: во Вселенной обнаружен двойник Земли

20 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

20 июняTravel

Что сейчас происходит в Чернобыле: показали впечатляющее видео

20 июняШоу-бизнес

Анна Седокова показала фигуру в купальнике: пикантные фото

20 июняFun

Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды

20 июняТехно

Падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след: фото

19 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июняШоу-бизнес

Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

19 июняШоу-бизнес

"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

Новости партнеров

Волнующая красотка : нидерландская модель Лори Гордеинс
Волнующая красотка : нидерландская модель Лори Гордеинс
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
Салат с грибами Бесподобный на Новый Год
Салат с грибами Бесподобный на Новый Год
Эти баклажаны вы полюбите с первого кусочка
Эти баклажаны вы полюбите с первого кусочка
Салат
Салат "Лисичкина радость"
Любовь с первой ложки! Салат из курицы с огурцами
Любовь с первой ложки! Салат из курицы с огурцами
Шикарный салат из баклажанов. Удивите всех загадочным вкусом
Шикарный салат из баклажанов. Удивите всех загадочным вкусом
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь