Хлое Кардашьян простила измену мужа и не собирается его бросать

Тристан Томпсон изменил жене на ее последних месяцах беременности

Хлое Кардашьян. Фото: Getty

Несмотря на то что в последние дни беременности младшей сестры Ким Кардашьян Хлое стало известно, что ее муж и отец ребенка Тристан Томпсон несколько раз изменил ей со стриптизершей, Хлое не собирается с ним расставаться и решила дать их отношениям второй шанс.

Как сообщил инсайдер изданию Us Weekly, Хлое "до сих пор влюблена" и "чувствует, что весь мир ополчился против Тристана".

Издание People сообщает, что сейчас Тристан снова живет с Хлое и их дочерью Тру в Кливленде. "Она сосредоточена на том, чтобы сохранить семью. У них с Тристаном все хорошо, о разводе и речи быть не может"", – сообщил источник из окружения пары.

Напомним, Хлое Кардашьян узнала об измене возлюбленного накануне рождения их первенца. 27-летний баскетболист Тристан Томпсон был замечен целующимся со стриптизершой клуба PH-D Lounge в Нью-Йорке.

13 апреля этого года Хлое впервые стала мамой. Телезвезда родила девочку в одной из клиник в Кливленде, США. Имя для новорожденной малышки Хлое выбрала "говорящее" – Тру, что в переводе с английского означает "правда", "истина". Многие связывают это с изменой Тристана.

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