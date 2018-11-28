Хлывнюк о новой песне "Бумбокс": "Вдохновила встреча с одной из слушательниц"

Группа представила композицию "Твiй на 100%"

"Бумбокс". Фото: пресс-служба

Группа "Бумбокс", которая с O.Torvald представила клип "Вечiр в Рio" и раскрыли детали съемок, выпустила новый трек. Композиция "Твiй на 100%" стала вторым синглом из будущего альбома коллектива "Таємний Код".

Как рассказал фронтмен группы Андрей Хлывнюк, на написание этой песни его вдохновила встреча с одной из поклонниц.

"Это полностью реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая", – рассказал Хлывнюк.

Группа "Бумбокс" Фото: пресс-служба

Песня была записана в Киеве на студии "Бобина" звукорежиссером Дмитрием Хомулко, с которым Бумбокс записали альбомы "Люди" и "Голий король", и о котором Андрей Хлывнюк говорит употребляя эпитеты "замечательный" и "крутой".

Напомним, в ноябре Бумбокс вернулись из знаменитой французской студии La Fabrique, в которой работали Foals, Morrissey, Rammstein. Из La Fabrique Бумбокс привезли две песни и огромное количество видеоматериала, который лег в основу документального сериала "Код Френч", премьера которого запланирована на декабрь 2018 года.

Группа продолжит работу над альбомом "Таємний Код" в Киеве и в Берлине на студии "Trixx", где в 2013 году Бумбокс записали песню "Ти одна".

Напомним, что первым cинглом нового альбома стал дуэт с лос-анджелесской группой The Gitas, "Тримай мене", вышедший в июне 2018 года.