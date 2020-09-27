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Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями – СМИ

Сегодня, 11:10

Еще недавно беременную актрису папарацци заметили с уже плоским животом

Звезда "Джокера" Хоакин Феникс и актриса Руни Мара впервые стали родителями. Пара скрывает свою личную жизнь от публики, но папарацци заметили еще недавно беременную знаменитость без большого живота. Западные СМИ тут же сообщили, что Руни Мара стала мамой.

Снимки, на которых возлюбленная оскароносного Хоакина Феникса запечатлена с плоским животом, опубликовал сайт Blikk. В самом деле, на них никаких признаков беременности у звезды не видно.

Голливудскую пару уже спешат поздравить с рождением малыша, хотя ни Хоакин, ни Руни не комментируют пополнение в их семье. Они вообще не любят распространяться о личном.

Хоакин Феникс / Руни Мара
Хоакин Феникс / Руни Мара
Фото: Getty Images

Феникс и Мара подтвердили свой роман спустя некоторое время после того, как появились вдвоем на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2017 году. Летом 2019 года стало известно, что они обручились. О беременности Руни СМИ писали в мае 2020 года.

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