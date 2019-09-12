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"Хочу в Open Kids": Бабкин, MONATIK и Дорн примут участие в реалити-шоу

Аня Музафарова покинула группу Open Kids

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22
Open Kids запускают реалити-шоу
Open Kids запускают реалити-шоу
Фото: пресс-служба

Популярная украинская группа Open Kids ранее объявила кастинг для поиска новой участницы, а теперь запускает реалити-шоу "Хочу в Open Kids". Под прицелом камер и объективов восемь финалисток поборются за звание новой участницы группы.

Узнайте больше о кастинге в группу Open Kids:

Девушкам предстоит выполнить задания мастеров своего дела, приглашенных экспертов, которые знают сцену и шоу-бизнес как свои пять пальцев. В числе звездных экспертов будут Иван Дорн, Сергей Бабкин, Жан Грицфельдт, фотограф Александр Порубаймых и MONATIK.

Первая серия, в которой участницы Open Kids впервые расскажут об уходе Ани Музафаровой, запланирована уже на эту субботу, 14 сентября.

Open Kids объявили кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids объявили кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids объявили кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids объявили кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids объявили кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids объявили кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids объявили кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids объявили кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
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Отметим, начало лета для Open Kids ознаменовалось неожиданным событием – участница группы Аня Музафарова после трех лет пребывания в группе объявила о своем уходе. Для участниц и всей команды это стало шоком, ведь девушки привыкли друг к другу. Сначала Анна объяснила свой уход непредвиденными семейными обстоятельствами.

Однако уже в июле у группы продюсерского центра Григория Лепса Cosmos Girls, в которой также состоит дочь музыканта Ева Лепс, вышел новый клип, где Аня Музафарова принимает участие как четвертая и новая солистка группы.

Ранее мы также писали, что участницы Open Kids рассказали о профессии мечты.

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кастинг Иван Дорн MONATIK Open Kids Сергей Бабкин
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