Хочу в Open Kids: назван обновленный состав группы

В финальной серии реалити-шоу определились все победительницы

Победительницы Open Kids Фото: пресс-служба

В выходные в финальной серии реалити-шоу "Хочу в Open Kids" продюсеры группы и звездный эксперт MONATIK определили победительницу шоу, которая и стала пятой участницей коллектива. Ею стала Лиза Костякина, к слову, участница популярного вокального шоу страны, а также победитель многих вокальных международных конкурсов.

О кастинге реалити-шоу "Хочу в Open Kids" смотрите в сюжете:

Кастинг в популярный коллектив начался еще в мае 2019 года, в результате внезапного ухода из коллектива одной из участниц. Тогда же продюсер группы Open Kids Юрий Петров, решил инициировать реалити-шоу, по результатам которого на днях и была выбрана новая участница.

"Для меня было важно дать возможность и шанс талантливым девушкам показать себя и сделать наш выбор прозрачным. Считаю, что нам удалось это, шоу понравилось поклонникам, так как количество просмотров каждой серии говорит само за себя", – комментирует Юрий Петров.

В финальной серии продюсерам группы помог совершить финальный выбор участницы звездный эксперт – MONATIK.

"Каждая из девчонок-претенденток в группу обладает своим особым талантом. Каждая из них не зря оказалась в финале. Сегодня на сцене в выполнении творческого задания они, конечно же, работали больше на переживаниях. И это нужно учитывать. Но каждая из них будет раскрываться по мере выхода на сцену, по мере своей практики (а практика для артиста – это самый лучший учитель) будет развиваться, будет тянуться к вам, как к основному составу группы, как к профессионалам", – комментирует MONATIK.

MONATIK Фото: пресс-служба

Группа Open Kids в новом составе: Ангелина Романовская, Аня Бобровская, Юля Гамалий, Лера Дидковская и Лиза Костякина. Девчонки уже активно готовятся к новому периоду в своей творческой жизни, а также успели объявить кастинг для талантливых парней.

Участницы Open Kids Фото: пресс-служба

"У нас много планов, новая участница – новое дыхание! Активно готовим выход песни и клипа. Так что уже скоро у нас выйдет невероятная работа. А вот кастинг для талантливых парней мы уже объявили, пока только можем сказать, что хотим вместе с крутыми ребятами создать интересный продукт. А остальные детали будут уже немного позже!", – комментируют участницы популярной группы Open Kids.

К слову, Вероника Коваленко – одна из самых ярких участниц проекта – осталась за шаг от победы, реалити послужило мощным толчком для творчества и юная певица представила авторский трек под названием "Сегодня не твоя".

Напомним, фрагмент трека "Сегодня не твоя" впервые прозвучал в рамках реалити-шоу, когда конкурсантки выполняли задание от Ивана Дорна. Предложенные строчки песни вывели Веронику в один из следующих этапов конкурса.

Ранее мы также писали, что участницы Open Kids рассказали о конфликтах в группе.

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