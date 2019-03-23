"Ходячий фотошоп": Светлана Лобода разочаровала глубоким декольте

На снимке звезда одета в черное платье с желтыми вставками

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала на своей странице в Instagram очередное фото с концерта. На снимке звезда одета в черное платье с желтыми вставками.

Поклонники артистки обратили внимание на неестественную внешность Лободы, многие заподозрили, что звезда "переусердствовала с фотошопом".



INSTAGRAM 22 Мар 2019 в 10:58 PDT

"Светлана, это уж слишком, вы не похожи на саму себя", "Ходячий фотошоп", "На лице будто маска", "Кошмар", "Явно переусердствовала с фотошопом", "Грудь подправила, это заметно", – пишут юзеры в комментариях под фото.

Однако большинству поклонников творчества Светланы Лободы ее образ понравился: "Не слушай никого, ты богиня", "Красотка", "Невероятная", "Просто супер", "Так держать, "Светочка, мы с тобой", "Круто, ты лучшая".

За несколько часов фотография Лободы собрала больше 71 тысячи лайков и сотни отзывов.

Напомним, недавно Светлана Лобода отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой и поделилась первыми кадрами с отдыха где-то на островах. Стоит отметить, что звезда часто публикует снимки со своей старшей дочкой.

Кроме этого, Лобода 13 февраля представила клип на песню Instadrama. Отметим, сам трек был опубликован 10 ноября 2018 и набрал более 13 млн просмотров в YouTube.

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