Холли Берри вышла в свет в смелом мини от украинского дизайнера Елены Ревы

Сегодня, 13:46

Свой соблазнительный образ  Холли дополнила серебристыми босоножками

Холли Берри. Фото: AFP
Холли Берри. Фото: AFP

51-летняя актриса Холли Берри, которая запустила в своем Instagram программу "Фитнес-пятница", продемонстрировала сексуальный и эффектный образ.

На вечеринке Icon Mann's pre-Oscar в Беверли-Хиллз актриса позировала в наряде от украинского бренда ELENAREVA.

Берри выбрала платье-мини цвета металлик со смелым декольте из коллекции осень-зима 2015 дизайнера Елены Ревы.

Свой соблазнительный образ  Холли дополнила серебристыми босоножками.

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Фото: Getty

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Ранее Холли Берри поделилась своим самым страшным, как она утверждает, воспоминанием. Холли до сих пор не может вспоминать без ужаса тот день, когда пропала ее собственная дочка Нала от бывшего бойфренда Берри  - Габриэля Обри.

Напомним, Холли Берри удивила неожиданным признанием. Актриса поведала, что в молодости ей довелось пожить в приюте для бездомных. Дорога к славе была у актрисы долгой и непростой. Как рассказала Холли, свою карьеру она начала в модельном бизнесе в Чикаго. 
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"Сегодня"

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