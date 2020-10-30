"Холостячка": кто покинул шоу во втором выпуске

Узнайте, кто из парней остался без бутоньерки

Прошел второй выпуск романтического реалити "Холостячка" с Ксенией Мишиной. На этой неделе Ксения побывала на трех романтических свиданиях, а также парням пришлось пройти настоящую тропу с препятствиями ради того, чтобы хотя бы пять минут провести рядом с красавицей (и даже получить бутоньерку).

Мы уже описали все подробности второго выпуска, а теперь пришло время рассказать, кому из всех участников шоу пришлось покинуть проект во втором выпуске.

Отметим, что всего парней после первой церемонии в первом эпизоде шоу осталось 12. В течение второго выпуска трое парней получили бутоньерки – это Назар, Сергей и Евгений. Они не участвовали в церемонии роз, на которую пришло девять участников.

Фото: пресс-служба СТБ

Правда, парням пришлось немного подождать перед церемонией. Ведь Ксения решила провести немного времени с Ильей. Еще в первом выпуске при знакомстве он подарил Ксении картину, которую они должны были написать вместе. Картина оказалась с сюрпризом: пара просто разрисовала красками холст, а когда с него сняли пленку – там оказался портрет Ксении с ее сыном Платоном.

Фото: пресс-служба СТБ

Позже Ксения решила поговорить с Константином, чтобы узнать его лучше. Девушку насторожил тот момент, что у мужчины совсем не было вопросов к ней. Ксения предположила, что она ему просто не интересна, но все-таки дала мужчине шанс, и мы увидим Константина в следующем выпуске.

Фото: пресс-служба СТБ

Розу не получил фотограф Владимир. Ксении не понравилось, как он вел себя во время того самого испытания (тропа с препятствиями), о котором мы писали выше. Пока все парни боролись за то, чтобы прийти к Мишиной первым, Владимир решил не спешить и не проявил свою решительность, как и в других случаях в течение всей второй недели на проекте.

Поэтому в этот вечер парень не получил бутоньерку и покинул проект!

Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, мы также описывали все подробности первого выпуска "Холостячки".

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