"Холостяк 10": главным героем романтического шоу станет пилот

Организаторы проекта раскрыли первые детали нового сезона

Реалити-шоу "Холостяк" Фото: instagram.com/holostyakstb

В начале марта стартует новый, юбилейный сезон одного из самых романтических шоу Украины "Холостяк". Организаторы проекта до последнего держали в секрете, кто же станет главным героем. И теперь тайна раскрыта – новым холостяком Украины стал пилот. Правда, как зовут мужчину, пока не сообщается.

На официальной странице шоу "Холостяк" в Instagram опубликован короткий ролик, на котором запечатлен новый главный герой. В какой- то момент мужчина открывает шкаф и прикасается к форме пилота. Также известно, что он – американец украинского происхождения и владелец летной школы в Майами.

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Добавим, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности.

Саундтреком к тизеру проекта стала кавер-версия мирового хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась на популярном телевизионном проекте — Романа Дуды и Веры Кекелии.

Отметим, что главный герой предыдущего сезона "Холостяк 9" Никита Добрынин сделал на Бали предложение руки и сердца победительнице проекта Даше Квитковой.

21-летняя девушка согласилась выйти замуж и даже поделилась видео самого главного момента в ее жизни.

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