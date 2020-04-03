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Холостяк-10: кто покинул шоу в пятом выпуске

Участие в проекте закончилось для одной девушки

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:10

В эту пятницу, 3 апреля, завершился пятый выпуск романтического шоу "Холостяк-10". С каждым выпуском девушек становится меньше, а страстей и ревности – больше. Сегодня Максих Михалюк отправил домой одну девушку – Надежду Масленникову.

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Холостяку не понравилось видеообращение Наташи, в котором она бросила ему вызов. 25-летняя девушка заявила Максиму, что ожидает от него действий. Эти слова и сыграли с ней злую шутку.

Мне не хочется ни с кем соревноваться. Я тебя сегодня проведу... Наше общение превратилось в какое-то соревнование и выяснение отношений, которых у нас по сути еще и нет", – сказал Максим.

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Сама же участница расстройства не скрывала и, садясь в машину, не сдерживала слез: "Он меня совсем не понял... Очень тяжело... Не верится".

До этого главному герою не понравилось, что Наталья за верность поставила себе 7 баллов, а в прошлых отношениях и вовсе изменила своему мужчине. Максим признался, что при знакомстве его девушка заинтересовала, но сегодня он сделал свой выбор с абсолютной уверенностью.

Узнайте также, кто покинул проект в прошлом эфире романтического шоу "Холостяк-10".

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