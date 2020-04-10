Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске

Участие в проекте закончилось для одной девушки

В эту пятницу, 10 апреля, завершился шестой выпуск романтического шоу "Холостяк-10". С каждым выпуском девушек становится меньше, а страстей и ревности – больше. Но не в 6 выпуске.

На церемонии роз, куда девочки пришли в национальных тайских нарядах, первой к Максу подошла Алина. отметим, что холостяк игнорировал девушку в принципе во время пребывания в Таиланде. Она же первой получила розу с обещанием будущих приключений.

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Вторая вышла Кристина – роза ее. Третьей подошла Виктория. Она успела вдоволь нанервничаться, но долгожданный цветок она получила.

Следующей была Настя – держалась скромно, и получила заветную розу.

Далее остались Даша и Аня. Максим выдержал паузу, после чего первой позвал к себе Анну. Они вместе постояли, затем помолчали. Холостяк спросил девушку о желании, на что та ответила – поцелуй. Аня получила розу и вернулась в строй.

Осталась Даша, но не осталось роз. Макс заявил ей, что отношения с девушкой перестали развиваться, а потом сказал, что хочет исполнить ее последнее желание. И куда-то повел. В итоге Максим и Даша пошли купаться. А там произошло то, что обычно и происходит. Дарья в воде наконец-то раскрылась и начала вести себя естественно. А потом – таких страстных поцелуев в 10 сезоне еще не было!

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Услышав звук остальные девушки вышли на улицу и увидели как Максим с Дарьей целовались. Это их очень огорчило. После этого участницы разошлись по комнатам и даже задумались о том, чтобы покинуть проект. Холостяк же свое решение не объяснил. А Даша вернулась с розой.

Таким образом, сегодня Максим Михайлюк никого из девушек не отправил домой. Сказал – до скорых встреч.

Итак, восемь участниц и Холостяк покидают Таиланд и возвращаются в Украину.

Напомним, что в прошлом выпуске домой отправились только одна девушка – Наталья Масленникова.

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