Холостяк 10 сезон 8 выпуск: полет на вертолете и неожиданный финал церемонии роз

Узнайте, кто в 8 выпуске покинул шоу

В эту пятницу, 24 апреля, прошел 8 выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк.

Напомним, что в прошлом выпуске со скандалом отправилась домой Анна Неплях и еще одна девушка Ольга Виноградова. Еще во время речи холостяка Анна начала плакать и возле автомобиля не сдержала своих эмоций. Девушка заявила, что на проекте остались одни лгуньи и "крысы". Сегодня Максим планирует проверить оставшихся участниц и выяснить, говорила ли правду Анна.

Еще одной неожиданностью на прошлой церемонии стало вручение конверта с деньгами вместо розы. Перед Анастасией и Кристиной холостяк поставил задачу – самостоятельно организовать свидание и потратить деньги на свое усмотрение.

Свидания за 25 тысяч гривен

Восьмой выпуск юбилейного сезона стартовал со свиданий, которые должны были за 25 тысяч гривен организовать девушки. Первая встреча Макса состоялось с Кристиной. Девушка удивила холостяка неожиданным поступком – участница вернула конверт с деньгами со словами: "Для меня не важно место, а человек, с которым у меня свидание. Я не могу потратить на себя 25 тысяч гривен, хочу, чтобы ты видел меня такой, какой я есть".

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После прогулки в парке Кристина пригласила героя к себе домой на чай с пирожными. Но это смутило Макса, ведь он любит покушать и надеялся, что девушка приготовит ему ужин: "Я ожидал от Кристины большего. Я дал ей 25 тысяч гривен, чтобы она что-то придумала. Хотел попасть к ней в квартиру, но не могу сказать, что я узнал ее лучше".

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Анастасия распределила 25 тысяч гривен совсем иначе, нежели ее конкурентка. Девушка купила для себя и Максима строгие черные наряды и пригласила астролога. Мужчина заявил, что у них хорошая совместимость, им многие сейчас завидуют, но будут ли они вместе – зависит от Максима.

Вторая половина свидания прошла в роскошном ресторане Киева и закончилась неожиданно для Анастасии. Максим предложил поставить точку в их отношениях и отпустил девушку домой.

"Я не вижу себя с девушкой, которая сама не знает, что хочет делать по жизни", – признался Максим. Анастасия выразила уверенность, что это не конец их истории.

Встреча с Даной под звездами и полет на вертолете

На удивление Алины, которая еще за 7 недель ни разу не была на свидании, холостяк пригласил на встречу художницу Дану. Встреча состоялась в планетарии, где герои в романтической обстановке смотрели на звезды. Дана посвятила главному герою свой эротический стих. Без откровенных поцелуев не обошлось!

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Алина в этом выпуске все же дождалась первого свидания. И каким оно было! Стихия Максима – полет в небе. Герои вместе полетали на вертолете. Девушка не скрывала, что боится высоты, но сумела справиться с эмоциями и насладиться видами Киева. По традиции, свидание завершилось романтическим ужином и откровенными разговорами. Холостяк пропустил Новый год и решил воссоздать праздничную атмосферу – елка, гирлянды и подарок в виде декорированного обруча. И снова Макс не отказал себе в удовольствии поцелуев.

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Церемония роз

Первой розу сегодня получила Алина. Максим поинтересовался, какие все такие у нее недостатки, но девушка снова настояла на своем и призналась, что не акцентирует внимание на минусах.

"Ты сказала мне в видеообращении, что я тебе важен. Мне кажется, когда человек важен для тебя, ты запоминаешь о нем детали. Например, с какого он города. А что будет, если я забуду дать тебе розу?", – сказал максим Кристине, с которой у него сегодня было индивидуальное свидание.

Девушка уже мысленно попрощалась с холостяком, но внезапно он вызвал Дарью и заявил: "Я помню, как ты смеялась над смуззи в Таиланде, как помогала мне ловить рыбу. Я не обесцениваю ни одного нашего момента. Мне жаль, что я не смог сделать для тебя наши встречи особенными. Позволь я тебя проведу".

"Я желаю тебе удачи, чтобы ты не ошибся и нашел то, что ищешь", – сказала девушка Максиму возле автомобиля. Но каким было ее удивление, когда Дарья открыла двери и увидела на заднем сидении плюшевого мишку с билетом в Египет.

Таким образом все девушки остались в проекте, а следующая романтическая неделя пройдет в Египте.

Также мы писали, как прошел 7 выпуске проекта "Холостяк-10" на прошлой неделе.

Все подробности 6 выпуска узнайте в нашем материале.

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