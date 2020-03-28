Поцелуи в бассейне и слезы девушек: как прошел четвертый выпуск Холостяка-10

Шоу покинули две девушки

В эту пятницу, 27 марта, прошел четвертый выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. Домой в прошлом выпуске отправились сразу три девушки.

Новая романтическая неделя стартовала с поездки в солнечный Таиланд. По приезду на роскошную виллу участниц ждал конверт с приглашением на свидание.

Свидание на ювелирной фабрике

Счастливицей стала Кристина, которую Максим пригласил на самую крупную ювелирную фабрику Таиланда. Но девушка призналась, что равнодушна к бриллиантам и драгоценностям. У нее было достаточно скромное детство и она не избалована роскошью.

После множества примерок, Максим выбрал для Кристины подарок – дорогостоящее украшение на шею и руку с жемчугом. Но у героев "Холостяка" появилась возможность получить скидку, отвечая на вопросы об отношениях. Чем большем совпадений в ответах, тем больше дисконт. Из десяти пунктов совпало пять – герои получили 25% скидки.

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После шоппинга герои продолжили свидание романтическим ужином. Экзотические фрукты, свечи и откровенные разговоры – герои сполна открылись друг перед другом в экзотической обстановке. В момент общения Максим признался, что его обманывали. После ссоры возлюбленная холостяка начала отношения с его знакомым и много ему врала. Кристина также о предательстве знает не понаслышке – ее молодой человек после 5 лет отношений женился на другой девушке.

Откровенные разговоры плавно перешли к купанию в бассейне, где произошел второй поцелуй юбилейного сезона. По окончанию свидания Михалюк вручил девушке розу. По приезду в виллу Кристина соврала девушкам и сказал, что поцелуя не было.

Групповое свидание на дне рождении

Алина, Юлия и Ольга были приглашены на день рождения "друга". Девушки подумали, что познакомятся с окружением Макса, но на них ожидал сюрприз – именинником стал маленький слоненок. Алина даже приготовила подарок – рис с манго, который слон съел мгновенно. Юлия и Ольга была не до конца довольны совместным времяпровождением. По их мнению, свидание на ферме слонов – не лучший вариант для встречи с мужчиной.

После праздничной вечеринки с фруктами и шариками девушки с Максимом продолжили групповое свидание на ужине. По правилам шоу, одна из участниц должна покинуть шоу после группового свидания. Но холостяк не смог принять решение в этот вечер и девушки остались в шоу до церемонии роз.

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Тайский обряд

После свиданий Максим навестил девушек на вилле и предложил совершить один из тайских ритуалов по обретению свободы. Задача простая – сжечь ту вещь, которая навевает не совсем приятные воспоминания. Холостяк начал первым и избавился от футболки, которую они вместе с экс-девушкой купили в Милане. Гимнастка Дарья, с которой Максим впервые поцеловался на проекте, сожгла кофту. Она поделилась историей своего отъезда в Шанхай, куда ехала на работу танцовщицы. Она надеялась, что на тот момент ее возлюбленный остановит девушку и попросит остаться в Украине. Но он этого не сделал. Даша улетала именно в той кофте, которую сегодня уничтожила.

"В подростковом возрасте били меня, мою сестру и мою маму. Я понимала, что тот человек будет нас бить, пока не получит определенную эмоцию", – с такими словами Кристина сожгла ремень, как символ домашнего насилия.

Одна из участниц сожгла SIM-карту в надежде отпустить прошлое. Дело в том, что у Анастасии умер парень и она уже на протяжении четырех лет не может удалить его номер. Участница решила сдержать слезы при девушках и уединилась, но холостяк все же пригласил ее на тет-а-тет.

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"Это была моя первая любовь, студенческие годы. У меня на глазах повесился парень. Он очень меня любил, был эмоциональным. При нашей ссоре он повесился. Через 10 минут я его пыталась откачать, но он умер. Я четыре года пытаюсь удалить его номер, потому что понимаю, он мне не пригодится. Не хотела это рассказывать при девушках", – поделилась Настя при личном общении с Максимом.

Церемония роз

Традиционно перед тем, как вручить розу, главный герой пообщался лично с некоторыми девушками. Первую на тет-а-тет Макс пригласил Викторию, которая очень ждала этого разговора и раскрылась на 100%. 26-летняя Виктория рассказала о прошлых отношениях и заявила, что хочет крепкую семью. За свою искренность она получила розу.

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При индивидуальном общении Наталья преподнесла холостяку тирамису, который приготовила сама. Она удивилась, почему Макс вызвал ее на разговор. Он не скрывал – его интересовало, почему в прошлом выпуске за верность Наташа поставила себе 7 баллов. Михалюку хотелось бы завязать отношения с девушкой, которая будет верна ему. Холостяк так и не вручил ей розу, но оставил в шоу, пригласив на групповое свидание вместе с Даной и Дарьей.

Розу не получила в этом выпуске Юлия Рябчук. Несмотря на то, что она была на групповом свидании, ей не удалось затронут струны души холостяка. Ему не очень понравилась реакция девушки на свидание, во время которого они мыли слона на ферме.

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"Мне нравится, что ты идешь мне на встречу. Я не уверен, что в сложные моменты ты будешь рядом со мной. У меня нет для тебя сегодня розы", – сказал Макс на прощание.

Все подробности третьего выпуска и индивидуального свидания узнайте в нашем материале.

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