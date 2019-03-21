"Холостяк 2019": что будет в третьем выпуске

Третья серия девятого сезона шоу "Холостяк 2019" состоится 22 марта

Холостяк Никита Добрынин Фото: instagram.com/nikitadobrynin

В 3 выпуске романтического реалити "Холостяк" на СТБ Никита Добрынин приправит отношения с девушками заоблачным адреналином, проверит их на честность и испытает ревностью.

Первое свидание этой недели состоится у Вики, которая еще на первой вечеринке пригласила Холостяка в "свой мир".

"Я считаю, что один из самых верных способов узнать человека лучше – посмотреть, чем он живет", – объясняет она.

Участница шоу "Холостяк 9" Вика и Никита Добрынин Фото: пресс-служба

Будет ли по душе Никите "мир" девушки и чем для нее обернется такая инициативность?

Буря эмоций ждет Никиту на свидании с тремя участницами. Он пригласил Наташу, Дашу и Дину в ночной клуб. Девушка, которая уверяла всех, что не танцует в клубах, готова преобразиться ради Никиты и попытается покорить его своей сексуальностью и напором. Наблюдая это, ее конкурентки также начнут борьбу за внимание мужчины, что повлечет за собой сцены ревности и накал страстей.

Анонс третьего выпуска шоу "Холостяк 2019" Фото: пресс-служба

"Мне кажется, она забыла, что есть еще 14 девочек, и на свидании сидят еще двое", – прокомментирует одна из них.

А также уже на 3 неделе проекта случится первый поцелуй. Его завоюет девушка, которая очарует мужчину своей сдержанностью и загадочностью, или та, что покорит дерзостью?

INSTAGRAM (@holostyakstb) on Mar 19, 2019 at 4:47am PDT

С кем у Никиты Добрынина разгорится настоящая страсть, а кого он решит отправить домой, узнаем уже в пятницу в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

Сразу после выпуска в пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" участницы в студии Розы Аль-Намри обсудят, стоит ли говорить о себе все в начале отношений. Приглашенным экспертом станет певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая поможет девушкам лучше понять Никиту Добрынина.

Ранее Сегодня.Lifestyle делились подробностями второго выпуска девятого сезона шоу "Холостяк".

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