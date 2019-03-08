"Холостяк 2019": Слава Каминская пришла на шоу

Солистка группы "НеАнгелы" неожиданно появилась в первом выпуске шоу "Холостяк 2019"

Слава Каминская пришла на шоу "Холостяк 9" Фото: instagram.com/babaslavka

8 марта состоялся первый выпуск реалити "Холостяк 9". Неожиданностью для зрителей стало появление на шоу участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской, ведь артистка давно замужем и воспитывает двоих детей.

Позже стало известно, что Слава вместе с кинорежиссером Сергеем Чеботаренко пришла на проект, чтобы поддержать Холостяка. Некоторым девушкам пришлось пройти настоящее испытание – общение с друзьями Никиты, которые постарались выведать у участниц все об их намерениях и отыскать все скелеты в шкафу.

О новом опыте Слава Каминская рассказала на своей странице в Instagram.

Слава Каминская на шоу "Холостяк 9" Фото: instagram.com/holostyakstb

"Фото года" или "как мы Никитку женили"! Что делала замужняя женщина на программе "Холостяк"? Этого холостяка я знаю очень хорошо и могу сказать уверенно, что это будет самый интересный сезон. Добрый, умный, красивый, воспитанный, порядочный, знаменитый и пока ещё не женатый Никита Добрынин. Ой, девочки, держитесь!", – написала Слава.

Отметим, за сердце Никиты Добрынина на шоу "Холостяк 9" борются 25 девушек, однако до следующего этапа дойдут лишь 15.

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