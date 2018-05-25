Холостяк-8 финал: кто победил в шоу

В финале Рожден с девушками отправился на Бали

Холостяк-8. Финал. Рожден Ануси. Фото: instagram.com/holostyakstb

Несколько недель шоу Холостяк-8 позади, настало время долгожданного финала. Всего в проекте участвовало 28 девушек, а в финале осталось всего две участницы – Галя и Иванна. Именно между этими двумя девушками Рожден и выбирал свою единственную.

Холостяк 8. Галя и Иванна Фото: instagram.com/holostyakstb

В финальном выпуске Рожден оправился с участницами на волшебный остров Бали, где для Гали и Иванны он устроил незабываемое свидание.

Первой на свидание с холостяком отправилась Галина. Рожден приготовил для нее своеобразное задание. В специальном скафандре девушка должна была спуститься на 4 метра на дно океана и найти там сюрприз, который для нее приготовил Рожден.

Холостяк 8 смотреть онлайн: свидание с Галей

Холостяк 8. Галя Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк 8. Галя Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк 8. Галя Фото: instagram.com/holostyakstb

Сюрпризом оказались серьги, которые Рожден для Гали спрятал на дне океана.

Холостяк 8. Галя Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк 8 смотреть онлайн: свидание с Галей в джунглях Бали

После этого Рожден с Галей отправились кормить местного слона и даже помыли его!

Холостяк 8. Галя и Рожден Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк 8. Рожден Фото: instagram.com/holostyakstb

Все это время Рожден был в роли папарацци – он то и дело тайно фотографировал и снимал на видео Галю. После этого все снимки видеоролики он показал ей в более интимной обстановке, в одной из спален отеля. между парой возникла страсть, но Рожден решил вовремя покинуть Галю, ведь на следующий день его ждало свидание с Иванкой.

Холостяк-8. Рожден и Галя Фото: instagram.com/holostyakstb Холостяк-8. Рожден и Галя Фото: instagram.com/holostyakstb Холостяк-8. Рожден и Галя Фото: instagram.com/holostyakstb Холостяк-8. Рожден и Галя Фото: instagram.com/holostyakstb Холостяк-8. Рожден и Галя Фото: instagram.com/holostyakstb Холостяк-8. Рожден и Галя Фото: instagram.com/holostyakstb Холостяк-8. Рожден и Галя Фото: instagram.com/holostyakstb 1/7

Холостяк 8 смотреть онлайн: свидание с Иванной

Иванна призналась, что ее любимый фильм – "Ешь. Молись. Люби" с Джулией Робертс в главной роли. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что Рожден приготовил ей свидание в стиле этого фильма. Ведь часть событий киноленты проходили на Бали.

Холостяк 8. Иванна и Рожден Фото: instagram.com/holostyakstb

С Рожденом они отправились на местный рынок за фруктами и специальной одеждой, чтобы позже прийти в храм и сделать подношение богам. В храме Иванка поблагодарила богов за свою семью и за все, что было на проекте Холостяк.

Холостяк 8. Иванна и Рожден Фото: instagram.com/holostyakstb

Рожден попросил у них ту самую, ради которой он прекратит поиски и задержится рядом надолго.

Холостяк 8. Иванна и Рожден Фото: instagram.com/holostyakstb

В фильме Джулия Робертс пришла в гости к балийскому целителю и прорицателю Кетуту. К сожалению, мужчины не стало в 2016 году. Иванка отправилась к сыну Кетута, который пошел по стопам отца. Прорицатель сказал девушке, что она будет жить 90 лет и будет у нее двое детей и ей этого будет достаточно.

Холостяк 8. Иванна Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк 8 смотреть онлайн: романтический ужин с Иванной

Иванна попросила его рассказать о том, что ее ждет на любовном фронте. Прорицатель поведал девушке, что у нее будет один муж и что сейчас она делает правильный выбор и все идет, как надо.

Позже Рожден пригласил Иванну в кафе, где сам приготовил ей местное блюдо -лапшу с креветками и овощами. Девушке понравился такой сюрприз, но Рожден чувствовал, что весь вечер ее что то беспокоило. Позже они уединились в более романтичной обстановке.

Холостяк 8. Иванна и Рожден Фото: instagram.com/holostyakstb

Тут она рассказала о неприятном случае, который повлиял на нее в дальнейшем. Рожден начал интересоваться шрамами на ноге у Иванны. Оказалось, что над Иванной издевались сверстники , когда ей было 16 лет. Однажды, ей проткнули ногу вилкой, от этого остались шрамы. Иванна призналась, что это подтолкнуло ее закрыться в себе и переживать все проблемы внутри.

Холостяк 8. Иванна Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк 8 смотреть онлайн: кого выбрал Рожден

Настала последняя "церемония роз". Но вместо розы в финале Рожден подариk кольцо. Девушки предстали перед Рожденом в красивых образах. Холостяк объяснил Гале, что она требует внимания, что девушка эмоциональна и что ей понадобится много времени, чтобы быть счастливый. Больше, чем он сможет ей дать.

Галя сказала, что у всех парней, когда либо принимавших участие в проекте Холостяк не сложилась личная жизнь из-за того, что они всегда выбирают не ту. При прощании она отказалась обнять Рождена.

Холостяк 8. Галя Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк 8. Галя и Рожден Фото: instagram.com/holostyakstb

А это значит, что победительницей шоу становится Иванна!

Холостяк 8. Иванна Фото: instagram.com/holostyakstb

Напомним, Рожден Ануси устроит концерт в честь окончания шоу Холостяк.