"Холостяк-8" Рожден Ануси выбирает девушек по запаху

Новым героем шоу "Холостяк" стал певец и музыкант Рожден Ануси. Первый выпуск передачи вышел в эфир 9 марта, в котором артист познакомился со всеми участницами и провел первую церемонию роз, после которой на шоу за сердце холостяка осталось бороться 14 девушек.

В интервью журналу "Viva!" Рожден рассказал о том, что для него значит любовь и объяснил, как выбирает девушек.

Артист признался, что не любит рассказывать истории из личной жизни: Почему я не могу рассуждать о том, как все у меня происходило? Просто потому, что в этом и есть романтика: когда не все сказанное вслух должно жить. Иногда оно должно жить внутри, понимаешь?" – говорит 29-летний музыкант.

Холостяк ответственно относится к проявлению чувств и не разбрасывается фразами "я тебя люблю".

В интервью "Viva!" Рожден Ануси признался, что девушек выбирает по запаху: "Для меня всегда очень важен запах, на этом строится лично моя химия. Бывает, человек очень красивый, но у тебя не вызывает каких-то чувств или эмоций".

Напомним, Рожден Ануси рассказал об отношениях с Анной Седоковой и Дианой Арбениной.