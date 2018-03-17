"Холостяк"- 8 второй выпуск шоу: длинное путешествие, поход по пещерам и визит полиции

Началась вторая неделя шоу Холостяк 8 с Рожденом Ануси. Если в прошлый раз девушек привезли на шикарных лимузинах, то в этом выпуске они отправились в путешествие по Украине в домиках на колесах. "Путешествие покажет насколько девушки готовы к долгой и, временами, сложной совместной жизни",- говорит Рожден.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa/

"Холостяк"-8 смотреть онлайн: путешествие

В каждом трейлере могли ехать максимум четыре участницы. Все они разделились на "команды" и начали заселяться в домики на колесах. Там они нашли конверты с деньгами. Позже девушек привезли в крупный супермаркет, чтобы они купили себе продукты. И тут не обошлось без бытовых ссор между конкурентками.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa/

"Холостяк"-8 смотреть онлайн: путешествие

Сам Холостяк решил тем временем встретиться с таинственной девушкой по имени Настя из Жмеринки, которая не приехала на вечеринку знакомства в первый день из-за того, что праздновала день рождения с маленьким сыном.

Рожден приехал к ней лично, для того, чтобы пообщаться. Настя была не готова принять Холостяка, так как стеснялась внешнего вида дома, в котором живет. Тем не менее им удалось познакомиться поближе за чашкой чая. И пока остальные участницы ехали в трейлерах, не зная, где сейчас Холостяк, Рожден сам привез новую участницу на проект.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa/

Когда трейлеры с девушками приехали в свой первый пункт назначения, Рожден пригласил 22-летнюю учительницу Ольгу на разговор по душам.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa/

После этого пришло время первого свидания. Рожден и девушка Оля, выигравшая "аукцион" и право на первое индивидуальное свидание с Холостяком, отправились в полет на воздушном шаре, которое завершилось романтическим ужином с шампанским.

"Холостяк"-8 смотреть онлайн: первое свидание с Олей

Фото: facebook.com/TheBachelorUa/

На следующий день Холостяк пригласил на свидание сразу с двух девушек, с одной из которых он должен был попрощаться. Они отправились в пещеру, которая кишит летучими мышами. Девушки прошли лабиринт, а в конце пути их ожидал ужин при свечах в пещере. В итоге Рожден подарил розу Насте, но когда они вышли из пещеры, оказалось, что роза ожидала и Римму.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa/

"Холостяк"-8 смотреть онлайн: свидание с Риммой и Настей в подземелье

Но не все сложилось так гладко. Неожиданно на проект пожаловала полиция, которую, как оказалось, вызвала сестра Риммы. Выяснилось, что ранее Римма звонила своей сестре и жаловалась на тяжелую ситуацию на шоу. После этого, сестра девушки написала заявление в полицию о том, что Римму на шоу удерживали силой. Участнице пришлось уехать и покинуть проект.

Фото: facebook.com/TheBachelorUa/

"Холостяк"-8 смотреть онлайн: участницу забрала полиция

Пришло время церемонии роз, по итогам которой три девушки покинули проект.

"Холостяк"-8 смотреть онлайн: церемония роз

Напомним, мы также описывали все подробности первого выпуска.

Ранее Рожден Ануси в рамках шоу "Холостяк - 8" прокомментировал свои отношения с Анной Седоковой и Дианой Арбениной.