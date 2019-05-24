"Холостяк 9": что известно о победительнице шоу

Победительницей 9 сезона шоу "Холостяк" стала Дарья

Даша в финале шоу "Холостяк 9" Фото: пресс-служба СТБ

24 мая состоялся финал шоу "Холостяк 9". За победу на проекте боролись две участницы – Даша и Лиля. В результате Никита Добрынин сделал свой выбор. Победительницей 9 сезона шоу "Холостяк" стала Дарья.

Победительница шоу "Холостяк 9": интересные факты

Еще с самого начала проекта у Холостяка с Дарьей складывались особенные отношения. Все началось с ее необычного подарка – скретч-карты с заданиями, которые они должны были исполнять вместе в течение шоу. Именно в беседе с Дашей Холостяк впервые рассекретил свою мечту, рассказал, какой представляет будущую семью. Пара уже тогда оговорила количество детей!

Победительницей Холостяка 9 стала Даша/instagram.com/holostyakstb

На проекте Даша заняла позицию скромницы и старалась избегать конфликтов. И это однозначно верное решение, так как Никита Добрынин не любит истерик – такой вывод можно сделать, посмотрев все 12 выпусков "Холостяка 9".

Победительница шоу "Холостяк 9" довольна молодая, Дарье всего 20 лет, в то время как Никите – 31. Девушка является стилистом и создает прически. Высшего образования у Даши пока нет, однако она признавалась, что мечтает его получить. Кроме того, избранница Никиты Добрынина – популярный блогер, в Instagram на нее подписаны 270 тысяч человек.

Instagram победительницы шоу "Холостяк 9" Даши: kvittkova.

24 Май 2019 в 1:07 PDT INSTAGRAM (@kvittkova)

Ранее мы также подробности рассказали, как прошел финал шоу "Холостяк 9".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram