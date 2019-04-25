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"Холостяк 9": главные интриги восьмого выпуска

Что будет в 8 выпуске 9 сезона шоу "Холостяк 9" – узнайте уже сейчас

Холостяк Никита Добрынин Фото: instagram.com/holostyakstb

На 8 неделе романтического реалити "Холостяк" своего индивидуального свидания наконец дождется Оля.

"Я хочу, чтобы формат нашего общения поменялся в хорошую сторону, чтобы появилось что-то похоже на отношения", – признается девушка.

"У меня неоднозначные эмоции по поводу встречи с Олей. До этого наше общение складывалось непросто, были какие-то конфликтные ситуации, поэтому я не знаю, чего ждать от этого свидания. Может, оно будет последним, а может, после этого наши отношения выйдут на новый этап", – предположит Холостяк.

"Холостяк 9" выпуск 8: индивидуальное свидание Никиты Добрынина с Ольгой Фото: пресс-служба

О каких своих фантазиях расскажет соблазнительная участница, почему она будет бороться с Никитой, и какое ее желание мужчина согласится выполнить? Неужели это будет первое свидание без истерики? Девушка применит все свои чары, чтобы максимально сблизиться с Холостяком.

А также на этой неделе Никита сыграет с девушками в игру, которая должна сорвать с них все маски. Участницы расскажут о своих тайных желаниях, а Никита увидит, кто из них умеет врать и скрывать свои эмоции. А также он разоблачит хитрость Даши. Поставит ли это под угрозу ее пребывание на проекте, увидим в пятницу, в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

Анонс 8 серии 9 сезона шоу "Холостяк" Фото: пресс-служба

А церемония роз на этой неделе будет очень неожиданной, ведь увидеть Никиту в таком виде не ожидал никто!

В пост-шоу "Как выйти замуж" девушки обсудят с Розой Аль-Намри тему ярлыков, а эксперты помогут разобраться в разнице между тем, какие мы в глазах окружающих и тем, как воспринимаем мы себя сами.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности шестого выпуска шоу "Холостяк 9".

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