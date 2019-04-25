Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Анонс

"Холостяк 9": главные интриги восьмого выпуска

Что будет в 8 выпуске 9 сезона шоу "Холостяк 9" – узнайте уже сейчас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Холостяк Никита Добрынин
Холостяк Никита Добрынин
Фото: instagram.com/holostyakstb

На 8 неделе романтического реалити "Холостяк" своего индивидуального свидания наконец дождется Оля.

"Я хочу, чтобы формат нашего общения поменялся в хорошую сторону, чтобы появилось что-то похоже на отношения", – признается девушка.

"У меня неоднозначные эмоции по поводу встречи с Олей. До этого наше общение складывалось непросто, были какие-то конфликтные ситуации, поэтому я не знаю, чего ждать от этого свидания. Может, оно будет последним, а может, после этого наши отношения выйдут на новый этап", – предположит Холостяк.

"Холостяк 9" выпуск 8: индивидуальное свидание Никиты Добрынина с Ольгой Фото: пресс-служба
"Холостяк 9" выпуск 8: индивидуальное свидание Никиты Добрынина с Ольгой Фото: пресс-служба

О каких своих фантазиях расскажет соблазнительная участница, почему она будет бороться с Никитой, и какое ее желание мужчина согласится выполнить? Неужели это будет первое свидание без истерики? Девушка применит все свои чары, чтобы максимально сблизиться с Холостяком.

А также на этой неделе Никита сыграет с девушками в игру, которая должна сорвать с них все маски. Участницы расскажут о своих тайных желаниях, а Никита увидит, кто из них умеет врать и скрывать свои эмоции. А также он разоблачит хитрость Даши. Поставит ли это под угрозу ее пребывание на проекте, увидим в пятницу, в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

Анонс 8 серии 9 сезона шоу "Холостяк" Фото: пресс-служба
Анонс 8 серии 9 сезона шоу "Холостяк" Фото: пресс-служба

А церемония роз на этой неделе будет очень неожиданной, ведь увидеть Никиту в таком виде не ожидал никто!

В пост-шоу "Как выйти замуж" девушки обсудят с Розой Аль-Намри тему ярлыков, а эксперты помогут разобраться в разнице между тем, какие мы в глазах окружающих и тем, как воспринимаем мы себя сами.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали все подробности шестого выпуска шоу "Холостяк 9".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Холостяк Никита Добрынин поцеловал девушку на глазах у всех: фото Нежные поцелуи и объятия: состоялось самое романтическое свидание шоу "Холостяк 9" Жесткие разборки и синяки: результаты свидания Холостяка с Олей и Наташей
холостяк Холостяк-9 Никита Добрынин Холостяк. Как выйти замуж 2019
Реклама

Новости партнеров

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Вкусный чебурек, приготовленный своими руками
Вкусный чебурек, приготовленный своими руками
Хачапури на кефире на сковороде
Хачапури на кефире на сковороде
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Популярные статьи

Сегодня, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 08:21Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Сегодня, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляТехно

Илон Маск готовит очередной фантастический сервис

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

23 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Новости партнеров

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Красуня, яку бив найдорожчий новачок Баварії. Фото
Красуня, яку бив найдорожчий новачок Баварії. Фото
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников