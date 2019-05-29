"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Как зарождались отношения Даши и Никиты на проекте "Холостяк 9"

История отношений Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой Фото: instagram.com/nikitadobrynin, instagram.com/kvittkova

В прошлую пятницу, 24 мая, состоялся долгожданный финал 9 сезона шоу "Холостяк". Победительницей стала 20-летняя Даша Квиткова. Именно ее главный герой Никита Добрынин выбрал среди 25 участниц.

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Даша Квиткова при знакомстве с Холостяком сделала ему "хитрый" подарок. Девушка преподнесла Никите скретч-карту с заданиями, которые они должны были выполнить вместе: попробовать что-то новое, сменить образы и многое другое. Таким образом Даша рассчитывала остаться на проекте как можно дольше. Победительница "Холостяка 9" неоднократно признавалась, что хитрая и всегда тщательно продумывает свои действия. К слову, перед первым выпуском шоу Дарья заявила, что никогда не думала, что согласится участвовать в подобном проекте:

"Я никогда не думала, что стану одной из участниц "Холостяка". Я никогда не понимала, как 25 девушек могут добиваться внимания одного мужчины. Но жизнь решила за меня по-другому. Прийти на Холостяк – было самой сумасшедшей идеей. Рассказать свою историю- было очень нелегким испытанием", – написала девушка.

Feb 24, 2019 at 12:01pm PST INSTAGRAM (@kvittkova) on

Однако самому Никите в первом выпуске Даша показалась неискренней. Ситуацию буквально спасли друзья главного героя. Славе Каминской девушка сразу понравилась, и она поделилась своим мнением с Добрыниным.

Холостяк явно не пожалел, что дал розу Даше. Уже спустя несколько выпусков между ними возникла искра, и случился первый страстный поцелуй.

Mar 22, 2019 at 4:43pm PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

А еще через пару недель участницы отправились с Никитой в Египет. В этой поездке состоялось несомненно самое романтическое свидание 9 сезона шоу "Холостяк", так считает и сам главный герой. Никита Добрынин и Даша Квиткова вместе встретили закат, держась за руки.

Apr 15, 2019 at 1:55am PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

При этом в одном из выпусков пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Даша Квиткова в очередной раз отмечает, что хитрая, и не стесняется этого.

"Я хитрая лиса! А что? Так есть, я не стесняюсь этого", – признается девушка.

Остальные участницы на слова Даши реагировали жестко. По их словам, она не только хитрая, но и лицемерная. Однако Даша уточняет, что в их отношениях с Никитой места для лицемерия нет.

Знаменательным событием для Даши и Никиты как пары стало знакомство с ее семьей. Главному герою понравились родные Даши, как и он им. Однако родителей девушки смутил тот факт, что изначально Холостяк дал розу их дочери по настоянию друзей. А вот сестра Дарьи призналась Никите, что она уже в него влюблена.

May 10, 2019 at 2:52pm PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

Несмотря на то, что в течение проекта Даша старалась вести себя сдержанно и не демонстрировать Никите свое раздражение из-за его свиданий с другими девочками, однажды ей настолько не понравилось поведение ее соперницы – Лили, что она назвала ее на своей странице в Instagram "незрелой малолеткой". И хоть Даша не указала имени "главной героини" своего поста, это более чем очевидно.

"И вот, "незрелая малолетка", которая вечно вешается на шею, потому что ничего ж другого не может дать, оказалась там, где оказалась. Никита все никак не может отпустить, потому что слеп. Не видит какая она наигранная и как говорит только то, что от нее хотят услышать. Вот такая вот шаблонная девушка, требующая поцелуев. А Никита ж не целует, так как чувств у него к ней нет, ведь он уже сделал свой выбор", – эмоционально высказалась Дарья.

May 18, 2019 at 12:58am PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

На финальном свидании в Италии Даша решилась признаться Никите, что злится на него из-за нежного общения с другими девушками. В то же время она уточнила, что не может выдвинуть ему претензии, так как понимает, что участвует в шоу, где главная героиня не она. Тогда Никита сказал, что давно ждал от Даши проявления негативных эмоций. Он хотел увидеть ее с разных сторон.

May 21, 2019 at 4:01am PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

В финале шоу "Холостяк" Никита Добрынин устроил довольно страстные поцелуи с Лилей, однако они стали прощальными. Главный герой сделал выбор в пользу Даши. Как сложились отношения Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой после проекта, узнаем уже в эту пятницу, 31 мая. Но как Никита, так и Даша опубликовали нежные фото друг с другом, а Добрынин и вовсе написал, что по-настоящему счастлив со своей избранницей.

May 24, 2019 at 1:13pm PDT INSTAGRAM (@nikitadobrynin) on

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел финал шоу "Холостяк 9".

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